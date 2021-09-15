罷免紐森投票舞弊？共和黨、川普再拋陰謀論

早在加州州長罷免投票結前， 共和黨與川普早就在營造選舉舞弊的陰謀論。(ABC)

加州 州長紐森 是否應該下台，罷免投票 已在14日結束，但主張罷免陣營早就營造出某些「陰謀論」(conspiracy theories)，在民眾心中埋下變數，未來很有可能再度引爆反彈聲浪。前任總統川普也來加州參一腳，延續對2020年總統大選舉舞弊的不斷指控，質疑加州州長罷免投票舞弊，未來有可能成為質疑罷免投票效力的伏筆。

選舉舞弊可能成為操作議題。洛杉磯時報報導，早在罷免投票之前，支持罷免的陣營就已開始醞釀選舉不公的氛圍，包括共和黨候選人艾德（Larry Elder），先前在主網站成立「Stop Fraud」專區，方便民眾投訴舞弊事件。艾德先前多次拒絕表態，如果罷免失敗，他會不會承認結果。

火上加油的是，向來主張總統大位是被偷走的川普，投票前一天還特地發表聲明，「真的每個人都相信加州罷免投票沒有問題嗎？」

來自特定團體的投票觀察員，也可能引發爭議。橙縣、聖地牙哥、佛瑞斯諾市（Fresno）、聖路易奧比斯波（San Luis Obispo）等四縣，都出現大批來自特定團體的投票觀察員，Election Integrity Project號稱派出4000名「訓練有素」的觀察員，洛杉磯縣就有300人。

罷免投票會否引發動亂？今年1月6日的國會事件，就是因為總統大選而起，聖地牙哥加大的學者Thad Kousser非常擔心，萬一罷免投票正反票數相當接近，或遲到選票讓紐森逃過一劫，可能會變成加州版的攻占政府。

最後是加州罷免是否合理、合憲？加州上一次的州長罷免案，繼任的阿諾史瓦辛格獲得比下台州長當初還要多的選票，因此適法性並未遭到質疑，而且阿諾史瓦辛格還在任滿後連任成功，民意基礎明顯穩固。但如果這次紐森遭到罷免，繼任者又比紐森2018年的得票還少，難免成為未來的法律攻防爭點。