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華郵：紐森挺過罷免危機 民主黨找到勝利方程式

加州州長罷免選舉投票結果 最遲10/22宣布

記者王若然／綜合報導
美國總統拜登為紐森造勢。（紐森推特）
美國總統拜登為紐森造勢。（紐森推特）

加州罷免州長選舉的投票將於洛杉磯時間14日晚8時截止，但結果是否當晚分曉？唱票順序是什麼？如何會影響開票走勢？

加州選民數量龐大，唱票將是漫長過程，因此需等待數天才能知道最後結果。加州有約2200萬選民，每位選民都會收到郵寄選票。選民可選擇郵寄選票或親自去投票站投票。根據Edison Research，截至9月13日，加州已有910多萬選民投票；其中有黨籍的人中，52%為民主黨，26%為共和黨。

而14日晚的開票，一般是郵寄選票以及當天投票日之前的親自投票。根據沙加緬度蜂報（Sacramento Bee），在2020年總統大選中，共和黨人較傾向於在投票日當天親自投票而不是郵寄選票，民主黨人較傾向於郵寄選票。

根據Political Data Inc，提前投票的選票較傾向於支持紐森。另根據柏克萊政府研究學院(Berkeley's Institute of Governmental Studies)，77%選擇在選舉日當天投票的選民支持罷免紐森。

CNN選情記者Reston預測，剛開始開票時，應該會出現較多提前投票的民主黨的投票，接著將看到更多親自投票的共和黨的投票，最後將是較慢的郵寄選票。

在加州，郵寄選票最遲要在14日當天寄出，且有郵戳證明，相關部門將在未來七日陸續對這部分選票認證。因此，最終結果需要數日才會揭曉。而早期的開票結果也並不能說明最後的選舉結果。

加州州長紐森策略師上周則表示，將等待美聯社結果出來後，再宣布是否贏得選舉。

按規定，加州各縣需在10月14日之前完成所有選票認證，加州州務卿（The Secretary of State）辦公室最遲在10月22日宣布罷免結果。

根據選務處提供的選民指南，如果超過50%的選民投票贊成罷免州長，州長將被免職，並由得票最多的候選人取代他。如果超過50%的選民投票否決罷免，州長將繼續留任。

加州公共政策研究所(PPIC)9月上旬民調顯示，紐森以58%比39%領先，且獲得高達90%民主黨選民，以及49%中間選民的支持。柏克萊政府研究中心上周五也發布民調指出60%的加州選民反對罷免，支持罷免者只有39%。

投票 加州 紐森

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