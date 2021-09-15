罷免紐森成與敗 加州未來大不同

加州州長紐森罷免投票9月14日是最後一天。（記者邵敏／攝影）

加州 州長紐森 (Gavin Newsom)的罷免選舉引起全國關注，9月14日（周二）是投票 的最後一天。但因不少登記選民選擇郵寄投票方式，14日晚開票後並不會有最終結果。

對共和黨人來說，成功的罷免不僅會讓州長紐森遭受毀滅性的失敗，還會粉碎加州根深蒂固的民主黨政權。目前占加州議會多數的民主黨，正主導著立法機關。

民主黨人則譴責這次罷免是一種不正當的權力攫取，拜登總統13日並抵達長堤市（Long Beach），參加反罷免造勢活動。他警告如果紐森被罷免，將會帶來災難性後果，他稱共和黨競選者是川普的「複製人」。

亞凱迪亞市社區活躍人士Susan，對罷免紐森投了支持票。她認為紐森任期內表現差有目共睹，在疫情控制和經濟復甦上，加州步伐都相對較慢，特別在遊民管理問題上，加州已成為全國遊民最多的一個州，種種利好政策，包括娛樂大麻合法化，吸引眾多遊民前來加州，對普通居民生活帶來嚴重困擾。

Susan認為，從最初拿到200萬罷免簽名，到今天走上公投，過程本身就非常了不起。如果罷免成功，她覺得加州將重新充滿希望。至於新上任的州長如何治理好加州，Susan覺得，需要一兩年的修復過程，不會馬上改變現狀，希望新上任州長能以合理穩健的步伐，改變目前加州的一些極端做法。

如果罷免沒有成功，州長紐森將繼續留任。Susan說，紐森留任但也只有一年多時間，明年繼任選舉時，反對他的人將會再接再厲。希望這次罷免活動對紐森和其團隊敲響警鐘，意識到他們治理下的加州目前存在的一些嚴峻問題，比如山火、遊民、治安、教育、疫情等。如果不改變現狀，明年競選將會面臨更多反對者。

一些反罷免的華裔選民則表示，州長紐森沒有大過，疫情期間，他提倡戴口罩、打疫苗，實施隔離措施，在一定程度上保護了加州民眾的生命安全；但紐森確實有不足之處，他在加州治安每況愈下，以及遊民問題的處理上，仍有不可推卸的責任。

但問題是，這次罷免選舉並沒有一個特別合適的候選人可以代替紐森，讓民眾看到加州會有更好的明天。因此與其罷免紐森，選出一個更無法勝任的州長，不如不要罷免他，再給他一次機會。

洛杉磯80-20政治促進會會長王竹青，堅決反對罷免州長紐森。他認為，罷免活動就是在浪費加州民眾的時間和金錢，州長罷免已成為政黨間的惡鬥。

但洛杉磯華裔律師劉龍珠認為，罷免活動非常有意義。他說，民主的本質不在於罷免成功或不成功，在於能夠自由表達個體聲音，在投票過程公平公正的基礎上，投票結果就是民意所向。 「真理往往都是越辯越明，兩黨之間爭辯不休，各抒己見，才能讓民眾更接近真相，從而做出正確選擇。」

劉龍珠說，如果此次罷免成功，紐森的一些極左政策可能會得到改變。共和黨人接任加州州長，對於2024年川普可能參加的總統競選將十分有利。拜登總統前來南加助陣，主要意義也在於此，加州對於全國具有非常重要的戰略意義。如果罷免沒有成功，則說明民心所向，多數人支持紐森續任，那應該就順應民意。