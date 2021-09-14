南北叫陣 艾德：加州陷危機 紐森要負責

艾德13日上午在華人聚集的蒙特利公園市政廳外，進行選前最後衝刺，爭取華人支持。（KTLA）

加州 罷免選舉最後一個投票 日前夕，民主黨與共和黨都在南加州做最後衝刺。保守派電台主持人、加州州長罷免選舉候選人艾德（Larry Elder）13日上午到訪華人聚集的蒙特利公園市，並於晚間到南邊的橙縣造勢，與拜登總統在北邊長堤(Long Beach)為紐森 站台行動抗衡。

希望成為該州第一位黑人州長的共和黨候選人艾德批評紐森，並與支持者談論加州需要新領導層的原因時，他強調，加州不斷上升的犯罪率和遊民危機。紐森與民主黨要負責。

艾德陣營不斷釋出，罷免選舉不是政黨之爭，不應被貼上「共和黨推動」的標籤。他重申，加州200萬選民簽署罷免請願，其中大約四分之一到三分之一的連署人，是兩年前才剛投票給紐森的選民，他們之中很多人是民主黨和中間選民；加州63%的西裔選民選紐森當上州長，但現在很多西裔選民要紐森下台。

艾德13日下午轉往距長提不遠的聖彼渚(San Pedro)會晤支持者，晚間南下橙縣柯斯塔梅沙(Costa Mesa)加入一場支持者主動發起的造勢活動。

艾德被視為領先的共和黨替代者，12日已早一步在南加州進行選戰，他在洛杉磯日落大道豪華酒店（Luxe Hotel）舉行記者會，活動家和前女演員Rose McGowan也參加，她最近幾天重申，紐森的妻子Jennifer Siebel Newsom，試圖在2017年說服她，不要公開她指控好萊塢製片人韋恩斯坦（Harvey Weinstein）的不當性行為。

紐森妻子的辦公室將這些指控描述為「完全捏造」。在接受美聯社的簡短採訪時，紐森將McGowan的說法描述為艾德支持者的「最後一刻典型攻擊作品」。

州長稱艾德絕望而抓狂，稱McGowan對他妻子的說法「只是向你展示了這些天競選活動的層次有多低」。紐森早先對艾德的批評，稱這位保守的脫口秀主持人兼律師，「不相信女性有權享有自己的生育自由，他極力反對羅伊訴韋德案，不相信存在玻璃天花板，不相信薪酬公平法」。

在14日最後投票日前，已有800萬選民通過郵遞投票。但前總統川普大聲疾呼提防投票詐欺行為，預期支持罷免與艾德的選民多選擇當日到投票站投遞。

最近的民意調查顯示，紐森很可能會保住他的職位。13日發布的加州政治內幕／艾默森學院（Inside California Politics/ Emerson College）民調查發現，大多數可能的加州選民，會投票反對罷免州長紐森。