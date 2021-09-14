反罷免南加最後衝刺 拜登：不能讓川普「複製人」當選

拜登13日造訪加州，為紐森造勢。（美聯社）

拜登總統於13日為加州 州長紐森 提供最後一刻的幫助，他特意前來長堤市（Long Beach）參加反罷免造勢活動，拜登當晚在長堤稱讚紐森，是全美最棒的州長。他強調，不能讓前總統川普的「複製人」當選加州州長。拜登說，加州需要有勇氣、支持以疫苗和科學對抗疫情 的人擔任州長，而非共和黨的政客。

這是選舉日前的最後一次大型集會，加州民主黨亞太裔黨團（CDP API Caucus）成員也參加。紐森在推特上說：「我們將向全國表明，不會讓共和黨人扯加州後腿， 要確保你的聲音被聽到，請投反對票。」

但罷免紐森委員會的領導者Orrin Heatlie表示，紐森請來拜登總統造勢，正表明民主黨人的擔憂。拜登不應參與反對罷免，因為這是加州自己的問題。 Heatlie說，「這是加州人和州長之間的事，與聯邦政府沒有任何關係，總統，恕我直言，你應該先管好自己的事。」

加州民主黨亞太裔黨團立法主任、洛杉磯縣民主黨執行秘書長李天薇（Olivia Lee）指出，早在疫情前，共和黨就曾多次提出罷免州長紐森，此番再次提出罷免，這是共和黨長久以來的計劃。

李天薇說，紐森州長一直提倡用戴口罩、打疫苗、保持安全隔離等措施保護加州民眾安全，「在疫情期間，最重要就是盡可能拯救生命，但共和黨候選人卻不認為新冠病毒會帶來嚴重危害，也不相信疫苗能幫助我們抵抗疫情，他們甚至沒有意識到戴口罩的重要性，比如候選人艾德（Larry Elder）就認為口罩沒有什麼用，這樣的觀點非常危險。」

群眾13日傍晚在洛杉磯縣長堤學院，支持紐森的反罷免，拜登總統也親臨現場。(KTLA)

李天薇認為，加州疫情如果沒有妥善處理，將會影響全國，「14日就是最後的投票日，拜登總統此行就是來呼籲民眾，支持反罷免州長。」

洛杉磯80-20政治促進會長王竹青堅決反對罷免州長紐森，他認為，整個罷免活動就是在浪費加州民眾的時間和金錢，州長罷免已成為政黨間惡鬥，「這麼多候選人參加，要在這些人中選出最高票，可能最高得票率只有10%，這麼低的票數，假如這個人成為加州新州長，根本就代表不了大部分加州人的民意。」

王竹青說，紐森對於疫情採取嚴格防範措施，符合大部分華人利益，「我身邊的華人朋友都認為戴口罩、打疫苗是理所當然。對亞裔來講，戴口罩本就是平常事。疫情前，華人習慣在公共場所戴口罩，預防傳染性疾病。但在美國，戴口罩卻變為妨礙個人自由權利。」王竹青對於很多人無視公共安全的行為，表示非常不理解。

王竹青認為， 加州是民主黨大本營，如果投票率高，罷免機會就很少，總統這次行程是在最後時刻激發大家的投票意願。對於那些原來就支持罷免的人，不大可能因為總統此行改變觀點，但會讓那些本來就不贊成罷免的民眾，在最後關鍵時刻更有意願投出決定性一票。