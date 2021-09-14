我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又一名反疫苗保守派廣播節目主持人染疫身亡

華郵：紐森挺過罷免危機 民主黨找到勝利方程式

數百萬加州人 本周將獲發新一輪紓困金支票

編譯組／綜合報導
數百萬加州人近日將會收到最新一輪紓困金支票以及兒童稅收抵免支票。(KTLA)
數百萬加州人近日將會收到最新一輪紓困金支票以及兒童稅收抵免支票。(KTLA)

數百萬加州人，近期將收到最新一輪紓困金支票（stimulus checks），及兒童稅收抵免支票。大多數家庭都將直接從銀行帳戶上看到這筆錢。

KTLA電視台報導，首先是第三輪每月兒童稅收抵免，聯邦財政部國稅局(IRS)於15日（周三）發放。另外，符合條件的加州人，也將於17日（周五）獲得高達1100元額外紓困支票，該支票屬於加州第二輪金州刺激計畫（Golden State Stimulus II，GSS II）。

財政部稱，超過400萬加州人已收到8月付款，每月替符合條件的6歲以下兒童，提供最多300元，符合條件的6至17歲兒童提供250元。這筆錢將使美國人口最多的加州，約700萬名兒童受惠，全美將有6100萬名兒童受惠。

財政部指出，上個月因一項技術問題，使國稅局向部分登記直接存款者發放紙本支票，但延遲收款者不到15%，預計該技術問題，會在15日前解決。有些有資格獲得稅收抵免者，也可通過國稅局網站查詢付款狀況。

加州税務委員會（Franchise Tax Board）發言人指出，在第二輪紓困金計畫中，加州預計將符合條件居民，存入約200萬張支票。

第一輪已於8月27日發放給60萬名符合條件居民，總計約3億5400萬元。第二輪金州刺激計畫中，去年收入不超過7萬5000元的加州人，可能有資格獲得600元；此外，領取這600元的民眾，在2020年稅表符合條件的家屬，還可額外獲得500元。該計畫將使三分之二加州人受益。

加州居民可上https://www.ftb.ca.gov/about-ftb/newsroom/golden-state-stimulus/gss-ii.html，或https://www.ftb.ca.gov/about-ftb/newsroom/golden-state-stimulus/help.html，查詢自己是否符合領取標準。

加州 支票 紓困金

上一則

中秋舞月光園遊會 「精武堂」秀拳法 刀槍劍棍齊上台

下一則

南北叫陣 艾德：加州陷危機 紐森要負責

延伸閱讀

1張圖／加州各縣疫苗接種進度

1張圖／加州各縣疫苗接種進度
紐森「穩了」加州州長罷免投票 民主黨保位有信心

紐森「穩了」加州州長罷免投票 民主黨保位有信心
「加州噴嚏全美感冒」紐森若成功罷免 恐引發政治地震

「加州噴嚏全美感冒」紐森若成功罷免 恐引發政治地震
罷免加州州長「選票共2題」 疫情下郵寄投票占多數

罷免加州州長「選票共2題」 疫情下郵寄投票占多數
眾院民主黨預算案 大富豪課重稅 紐約61.2%、加州59.7%

眾院民主黨預算案 大富豪課重稅 紐約61.2%、加州59.7%
拜登批准加州重大災難聲明 將親自勘察野火災情

拜登批准加州重大災難聲明 將親自勘察野火災情

熱門新聞

三天內盜賊兩次上門，盜賊搬走整個保險箱。（被害人好友提供）

竊賊3天2上門 搬走保險箱 華人飽受驚嚇

2021-09-09 15:20
來自台灣的俞宗明（Alan Yu）20年前在洛杉磯創立珍珠奶茶品牌樂立杯（Lollicup）之後，發展成食品耗材的供應與製造商，客戶遍及全美。中央社

靠波霸奶茶發跡洛杉磯 飲料小店做到美股上市

2021-09-11 06:02
洛縣Sylmar的一戶住家7日發生懸疑命案。（KTLA5)

洛縣男子攜子旅遊 返家驚見妻子帶傷的遺體

2021-09-08 15:40
加州汽車市場近期出現反常跡象。（美聯社）

世説新聞／賺大了 華女開這車兩年 賣時增值上千元

2021-09-07 21:14
洛杉磯時尚街Melrose大道7300號街區，本周二再次發生持槍搶劫，當時兩女一男購物後正在喝咖啡小憩，兩名持槍搶匪突然出現在他們面前，十數秒內洗劫了受害人放在咖啡桌上至少四個購物袋和提包、錢包和手錶，揚長而去。（翻拍自商家錄像）

洛市知名時尚街多起持槍搶劫 遊客大白天被洗劫

2021-09-09 15:53
華人家小偷破窗入，見主人在家就罵人還用鐵棍敲打。（天普分局臉書）

洛縣華人家小偷破窗入 見主人在家隔門大罵 還用鐵棍敲牆

2021-09-07 21:00

超人氣

更多 >
川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫

川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫
世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…

世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…
加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選

加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選
快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議

快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議
美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況

美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況