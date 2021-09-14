數百萬加州人 本周將獲發新一輪紓困金支票

數百萬加州人近日將會收到最新一輪紓困金支票以及兒童稅收抵免支票。(KTLA)

數百萬加州 人，近期將收到最新一輪紓困金支票 （stimulus checks），及兒童稅收抵免支票。大多數家庭都將直接從銀行帳戶上看到這筆錢。

KTLA電視台報導，首先是第三輪每月兒童稅收抵免，聯邦財政部國稅局(IRS)於15日（周三）發放。另外，符合條件的加州人，也將於17日（周五）獲得高達1100元額外紓困支票，該支票屬於加州第二輪金州刺激計畫（Golden State Stimulus II，GSS II）。

財政部稱，超過400萬加州人已收到8月付款，每月替符合條件的6歲以下兒童，提供最多300元，符合條件的6至17歲兒童提供250元。這筆錢將使美國人口最多的加州，約700萬名兒童受惠，全美將有6100萬名兒童受惠。

財政部指出，上個月因一項技術問題，使國稅局向部分登記直接存款者發放紙本支票，但延遲收款者不到15%，預計該技術問題，會在15日前解決。有些有資格獲得稅收抵免者，也可通過國稅局網站查詢付款狀況。

加州税務委員會（Franchise Tax Board）發言人指出，在第二輪紓困金計畫中，加州預計將符合條件居民，存入約200萬張支票。

第一輪已於8月27日發放給60萬名符合條件居民，總計約3億5400萬元。第二輪金州刺激計畫中，去年收入不超過7萬5000元的加州人，可能有資格獲得600元；此外，領取這600元的民眾，在2020年稅表符合條件的家屬，還可額外獲得500元。該計畫將使三分之二加州人受益。

加州居民可上https://www.ftb.ca.gov/about-ftb/newsroom/golden-state-stimulus/gss-ii.html，或https://www.ftb.ca.gov/about-ftb/newsroom/golden-state-stimulus/help.html，查詢自己是否符合領取標準。