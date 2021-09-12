英文不好託辦失業金 華男被詐領2.4萬元

示意圖。（Pexels）

自疫情發放失業救濟金以來，救濟金詐騙、冒領、盜領的現象層出不窮。近日家住聖蓋博華人區的張先生爆料，他被騙子詐領失業救濟金2萬4000多元，時間長達八個月。張先生因何被他人冒領失業金 ，又為何在八個月裡毫無察覺呢？

來美六年的張先生一直在餐廳工作 。2020年12月20日，他所工作的餐廳承受不住疫情的打擊被迫關門。失去經濟來源的張先生不得不向加州 就業發展局（EDD）申請失業救濟金。然而張先生英文能力有限，對政府救濟金申請過程不熟悉，他就在某華人微信群組中詢問是否能有人幫他，事成後會給予報酬。

很快地，群組中一個華人說可以幫他申請。在微信上做簡短溝通後，雙方相約在2020年12月28日在蒙特利公園市的丁胖子廣場附近碰面。張先生說，當時在車裡將所有個人資料給對方看過了，包括社安號、電子郵件等。那名男子看過後答應幫他申請。這名男子在張先生後來的調查中得知其姓孫。

兩人分別後第二天，孫姓華男打電話給張先生，稱加州政府審核比較嚴格、需要提交檔案的次數較多，加上他平時比較忙，沒有時間常常與張先生碰面，要求張先生把資料發給他。張先生也沒有多想，就把個人資料發給對方，並讓他全權代理申請工作。

每周只領到167元

時間來到2021年1月，孫男多次以EDD申請嚴格，需要耐心等待為由應對張先生的詢問。到了2月份，孫男反饋，申請獲得通過，每周是167元，每兩周支付一次。然而每周才100多元的救濟金，根本無法讓張先生應對在加州生活的開銷。他說，「連付房租都不夠。」於是他在4月又找到了一份在餐廳的工作。因為要報稅，且已有工作，張先生遂委託孫姓華男向EDD表明停止申領失業金，對方答應並很快給張先生反饋，已經關停失業金帳號，讓張先生放心工作。

華男委託他人向加州EDD申請失業金，卻被截領2萬多元，EDD也告誡民眾，不要輕易對他人透露個資，以防詐騙。（美聯社）

至此，張先生以為EDD的事情已經告一段落，卻沒想到是噩夢的開始。到了8月，張先生隱隱感覺自己的EDD帳戶有問題，就另請朋友幫忙查看。這一看不得了，他發現自己的救濟金仍持續在發放。張先生趕緊打電話給EDD將帳戶凍結，而且他發現每周申請到的失業金，也不是孫先生此前說的167元。

張先生這才意識到，孫男一直從自己的EDD帳戶領取失業金，從1月到8月共詐領了2萬4000多元。而孫姓華男留給EDD的家庭住址和電話也均是他自己的。

張先生終於意識到自己被騙。他立刻向聖蓋博警局報了案，然而警察的調查沒有下文。在他絕望之際，一個私家偵探主動聯繫他，稱可以免費幫助他找到孫男。經調查，該名男子曾在蒙特利公園市和羅斯密市居住。但當張先生趕往其住址時，已經人去樓空。

失財還被嘲笑

張先生說，在告知別人自己被騙後，得來的不是別人的關懷和幫助，更多的是對他的嘲笑。他說，很多人認為自己不會被騙直到被騙的那一刻。他也沒有料到自己有一天會被騙。另外他表示如今騙子的手法十分專業，對於EDD不太懂的普通人，加上英文不好，就更容易被騙。

EDD官網告誡民眾，要切忌在郵件、簡訊、社交網路聊天中，提及個人的社會安全號以及出生年月日等相關資料，民眾設置網路密碼也不宜用自己或親屬生日等太過簡單的組合，也最好每個月固定查詢銀行交易紀錄，每年至少一次查詢信用分數。如果有民眾不幸遭遇失業金冒領，可以直接到EDD網站填寫報告，或也可直接打電話與聯邦貿易委員會（FTC）聯繫。