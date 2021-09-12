911恐襲20周年 南加默哀紀念

九一一事件20周年，全美各地11日舉行各式紀念活動，南加州 包括洛杉磯國際機場 、洛市、洛縣各城市，也以默哀、升旗、獻花、奏樂等方式，紀念在該事件中不幸遇害的受害者與參與救難的英雄們，許多人回憶當天事件，感受仍歷歷在目。

巴沙迪那星報報導，洛杉磯國際機場當天上午5時46分便進行默哀儀式，那是九一一事當天，最早從波士頓洛根國際機場（Logan）飛往洛杉磯國際機場的美國航空（AA）11號航班起飛時間，該航班起飛後不久，撞上紐約世貿中心北塔。

另一架飛往洛杉磯國際機場的航班，也於當天上午太平洋時間6時03分起飛後，撞上世貿中心南塔。第三架航班，是美國航空（UA）77號，從華盛頓Dulles國際機場起飛後，在加州時間上午6時37分撞上五角大廈。

洛杉磯世界機場執行長Justin Erbacci說，當天紐約、賓州與維吉尼亞州居民，首當其衝歷經無法置信、可怕的一天，洛杉磯也受到當天三架飛往洛杉磯航班遭恐怖份子劫機事件，機組人員與乘客均喪生的嚴重影響。上午8時43分，洛杉磯國際機場舉行第二次默哀。

洛杉磯市中心，數千人聚集於會議中心，替洛杉磯地區食物銀行準備約20萬份餐點，該活動是為了911當天被視為「全國服務日」而做的準備。

因疫情關係，洛杉磯消防局選擇取消在消防局舉行的年度紀念儀式，但仍歡迎民眾參觀位於九一一紀念噴泉。當晚消防局並於7時舉行虛擬線上活動。

托倫斯（Torrance）居民，上午5時46分自發在市府前，向受難者、倖存者、家屬和救援人員表達敬意。

市長Pat Furey說，「當天在那架航班上，有著46歲托倫斯居民John Wenckus，至波士頓探親後返回南加州。他與他的朋友John Hofer在那架班機上。」

托倫斯警局局長Jeremiah Hart說，「我永遠不會忘記飛機撞塔時，一切都變得無聲，消防人員爬上他們永遠不會再下來的樓梯，警察在煙霧中奔跑，市民在瓦礫堆上不斷逃離。」

派洛斯佛德斯半島（Palos Verdes Estate）也於市府舉行紀念儀式，半島高中學生演出風笛，向死難者致敬。圍

長堤市當天在佛教僧侶Jared Kai Bo和穆罕默德（Imam Tarek Mohammed）祈禱後，聖盧克聖公會教堂牧師Jane Gould講述Christopher Newton的故事，Newton在開始新工作 兩周後，死於五角大樓襲擊，先前他是該教堂教民。

當時住在洛根機場以北的Gould回憶當天波士頓當天景象，「煙霧中，各地醫院充滿排隊捐血者。我無法聯繫我在紐約工作的姊姊，他在高層建築52樓工作，我也無法聯繫到另一位在華府國務院工作的姊姊，還好最後他們都安全，但Christopher和其他數千人卻再也沒回家。」

巴沙迪那市消防局與警局官員們當天上午舉行升旗儀式。巴沙迪納玫瑰花車主席米勒（Bob Miller）與市警局長John Perez、消防局局長Chad Augustin等人參加。

不遠處，巴沙迪那老年中心旗桿，也選在當天重新安裝，以紀念20年前遇難的所有人。

其他包括馬里布、派拉蒙等城市，也分別舉行相關紀念活動。