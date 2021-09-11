全球晶片荒 買新車得加價搶購

新車庫存低是現在車市的普遍現象。（unsplash）

加州汽車 市場近期出現反常現象，買車居然得加價才買得到，且不同車種加價的金額也有落差，有些車種甚至得加到1萬元以上。多位汽車銷售經理解釋，因為疫情 導致車用晶片 荒，車輛庫存低，構成加價買車的主要原因之一。

凱迪拉克Crestview經理Ted黃表示，正常情況下，店裡的新車庫存平均有100至120輛，如今卻剩三輛。賓士之家經理Sam黃也說，新車庫存低是當下的普遍現象，該車行從前庫存通常維持在300至400輛，如今只有20至30輛。

Ted黃指出，現在有的車行，SUV和卡車會加價5000至1萬元。轎車一般會加價3000至5000元。Sam黃舉例，加價5000至1萬元買某些車型的SUV很普遍。例如豐田Sienna，建議零售價通常在3萬5000元左右，但現在想買往往需要加價5000元以上。

如今的二手車市場開出新價格也是有跡可尋。Ted黃說，新車庫存不夠，車行為了維持運營，會用較高的價格收購二手車，經過維修、保養確保車行有車可賣，不讓經營鏈斷裂。目前車輛的售價普遍較高，這樣最後還是有利可圖。

尼桑車行銷售經理Michelle張表示，現在不論什麼檔次、牌子的車基本上都要加價購買。例如一輛3萬至4萬的車子，平均加價在4000至5000元。此外，買車分期付款的利息也沒有好的折扣。但是不同車行有不同的銷售理念，未必每個車行都會加價出售。有新聞報導，8月美國新車售價平均4萬1000元，創下歷史紀錄，比兩年前貴8200元。

晶片短缺是新車庫存低很重要的原因。疫情期間晶片廠為了追求更高利益，轉向生產消費者商品晶片，利潤相對薄弱的車用級晶片出現缺口。本來汽車晶片於今年春天開始回升，但是Delta病毒又重創工業大國，使晶片無法完工，其他汽車零件也停止生產。晶片等汽車零件的短缺，迫使汽車廠商減產或暫停生產車輛。像是今年8月下旬，豐田汽車因半導體等零件缺貨嚴重，不得不宣布日本、北美兩地兩個月減產至少40%，意味全球9月汽車減產36萬輛。

現在的汽車市場需求大，車廠沒壓力要降價求售，再加上車用晶片少，高價格讓不少購車人苦不堪言。Michelle張認為，加價買車及汽車庫存低的現象至少得維持到明年春季。Ted黃也認為，這波漲價潮似將維持至少半年。