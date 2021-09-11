我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「台灣代表處」有象徵意義 美學者分析對三邊關係衝擊

美稱無人機狙殺IS成員 擊斃卻是人道組織人士

二手車搶手 華人兩年舊車 轉賣還賺

記者謝雨珊／洛杉磯報導
加州汽車市場近期出現反常跡象，不少華人出售二手車的價格，都比當年買入價還高。（unsplash）
加州汽車市場近期出現反常跡象，不少華人出售二手車的價格，都比當年買入價還高。（unsplash）

洛杉磯居民劉女士，近期因為工作原因得賣車，忍痛將開了兩年多的特斯拉Model 3賣掉，沒想到非但沒有折價，反而還賺了近2000元，這讓她驚呼真是賺了！事實上，加州汽車市場近期出現反常跡象，不少華人出售二手車的價格，竟比當年買入價還高，相當於是免費開了幾年車，在賣出時還能小賺一筆。

劉女士表示，近期因工作原因要搬到東部，原本打算將買了兩年多的特斯拉Model 3運過去，但一查洛杉磯地區的二手車價格，果斷決定賣車。她是兩年前購買特斯拉Model 3，稅前價格是3萬8990元，買入時因為加州政府有清潔空氣退款（Clean Air rebate）與1875元的聯邦抵稅額，所以基本等於免掉銷售稅。該車最近以4萬500元的價格賣給車行，「不賠反賺」讓她不禁感慨，特斯拉不僅買其股票是投資，買車也是投資。

這種異常現象不單發生在劉女士身上，曾女士分享她近期的賣車經驗也說，「我賣車賣了做夢都會笑醒的好價格」。她因疫情關係人在中國內地待了近兩年，完全沒開的保時捷 （Porsche) Cayenne S 電瓶壞了，因此她將電瓶換了之後打算將車賣掉。她說，在回國之前曾估過一次賣價，當時只能賣4萬多，因故暫時沒賣。回國一趟將車擺放了近兩年，又換了電瓶，最近想賣，以為最多只能賣3萬多，沒想到近期以5萬3000元價格出售。這筆「意外財」令她想到都會笑，她鼓勵現在有賣車想法的民眾，趕緊抓緊時機賣車爭取好價錢。

目前的汽車交易情況除了讓人賣車不賠反賺之外，也有不少人脫手原本賣不出去的舊車。華人張先生表示，自己剛賣了一輛開了十年的舊車，原本以為賣不出去，沒想到賣價卻比想像中高出預期，且辦理手續只費時一小時左右，非常快速，他感覺二手車在車市現在是相當搶手。

特斯拉 二手車 加州

上一則

紐森固盤奏效 反罷免超過六成

延伸閱讀

馬斯克

馬斯克
力保特斯拉Q3交車量 馬斯克要求員工克服零件短缺

力保特斯拉Q3交車量 馬斯克要求員工克服零件短缺
特斯拉招「資深能源交易分析師」擴展能源事業版圖

特斯拉招「資深能源交易分析師」擴展能源事業版圖
中國8月車市降溫 特斯拉逆勢突圍 能源車成亮點

中國8月車市降溫 特斯拉逆勢突圍 能源車成亮點

疫情拖累中國車市8月降溫 中產特斯拉銷售逆勢成長34%

疫情拖累中國車市8月降溫 中產特斯拉銷售逆勢成長34%
特斯拉5氣囊離奇炸開 旁邊貨車爆胎惹禍？

特斯拉5氣囊離奇炸開 旁邊貨車爆胎惹禍？

熱門新聞

三天內盜賊兩次上門，盜賊搬走整個保險箱。（被害人好友提供）

竊賊3天2上門 搬走保險箱 華人飽受驚嚇

2021-09-09 15:20
洛縣Sylmar的一戶住家7日發生懸疑命案。（KTLA5)

洛縣男子攜子旅遊 返家驚見妻子帶傷的遺體

2021-09-08 15:40
加州汽車市場近期出現反常跡象。（美聯社）

世説新聞／賺大了 華女開這車兩年 賣時增值上千元

2021-09-07 21:14
房子裝修到一半，工人跑路的現象，近日在南加州屢屢發生。（讀者提供）

世說新聞／裝修到一半工人突跑路 坑慘買房華人

2021-09-04 13:34
洛杉磯時尚街Melrose大道7300號街區，本周二再次發生持槍搶劫，當時兩女一男購物後正在喝咖啡小憩，兩名持槍搶匪突然出現在他們面前，十數秒內洗劫了受害人放在咖啡桌上至少四個購物袋和提包、錢包和手錶，揚長而去。（翻拍自商家錄像）

洛市知名時尚街多起持槍搶劫 遊客大白天被洗劫

2021-09-09 15:53
華人家小偷破窗入，見主人在家就罵人還用鐵棍敲打。（天普分局臉書）

洛縣華人家小偷破窗入 見主人在家隔門大罵 還用鐵棍敲牆

2021-09-07 21:00

超人氣

更多 >
掃娘初見成效？ 中國男藝人留鬍子、秀肌肉展現野性風

掃娘初見成效？ 中國男藝人留鬍子、秀肌肉展現野性風

協助兩名911恐攻份子登機 航空公司櫃台員工自責

協助兩名911恐攻份子登機 航空公司櫃台員工自責
台國安高層赴美會談 美國可能同意台灣駐美代表處更名

台國安高層赴美會談 美國可能同意台灣駐美代表處更名
911瞬間定生死 男老闆下樓活命 女員工上樓罹難

911瞬間定生死 男老闆下樓活命 女員工上樓罹難

4華人溺斃地下室 強制清空…早因非法改建、出租屢遭投訴

4華人溺斃地下室 強制清空…早因非法改建、出租屢遭投訴