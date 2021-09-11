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三度罹癌 90歲華婦抗病魔20年沒被擊倒

記者王若然／洛杉磯報導
在線上表演唱歌的盧張天美。（讀者提供）
在線上表演唱歌的盧張天美。（讀者提供）

癌症」是人類最可怕的殺手，每年都有成千上萬的人死於癌症。然而，現年90歲的華裔老人盧張天美與癌症抗爭20年，奇蹟般三次戰勝癌症，目前仍是一位健康、熱愛生活的老人。那麼盧張天美究竟何以經歷三次不同的癌症，又是如何一次次戰勝病痛呢？

乳腺癌 治療後完全康復

盧張天美第一次診斷出癌症是68歲，在那之前她每年都有做乳房X光檢查，卻都沒有發現異樣。偶然一次洗澡時發現乳頭能擠出水而且有痛感，去醫院檢查是乳腺癌。當時已經過了癌症二期。將乳房切除後，再經過五到六年的持續治療，盧張天美的乳腺癌完全康復。

舌癌 仍能講話、唱歌

然而，16年後癌症再次找上她。盧張天美84歲時舌頭長了一個白點，而且怎麼刷牙也刷不掉，去醫院檢查發現是舌癌。為了防止癌細胞擴散，只能手術切除掉部分舌頭。盧張天美笑稱，現在說話有些大舌頭。據醫師說，她還能講話已經非常不錯。更讓人驚訝的是，盧張天美現在不但能講話，還能唱歌、唱京劇。

淋巴癌 經歷八次化療

舌癌尚未完全康復，在86歲那年，癌症第三次找她。在一次檢查舌癌的康復情況時，醫師發覺她的脖子淋巴處有異樣，檢查後得知是淋巴癌。此後盧張天美不得不化療與電療來對抗癌症。因為白細胞不足，她每次化療前都要先住院輸液，待白細胞升高再治療。

就這樣，經歷三次患癌也沒有擊垮盧張天美。她表示，自己對疾病看得很淡，完全遵守醫囑，相信醫學，放鬆心情接受該有的治療。期間她共經歷了八次化療，幾個月的電療以及藥物治療。她說，其實每次從癌症康復後，她會很快淡忘這段經歷，沒有擔憂，也沒有怨恨命運的不公平。

一改過去熬夜、吃宵夜

在得病之後，盧張天美也曾反思過自己的生活習慣。她說，自己是一個比較任性的人，飲食不忌，喜歡吃辣。此外，她不喜歡吃水果，更不喜歡喝水。平時還有熬夜、吃宵夜的習慣，恐都是癌症的誘因。

得病後，盧張天美深知良好生活習慣的重要性，每天多喝水、早睡覺等。最初不太適應，但為了健康，還是硬著頭皮改掉了一些曾經的習慣。

學會用手機在社群聊天

現年90歲的盧張天美特別享受生活。她目前住在天普市（Temple City）的兒子家中。她沒有放棄唱歌、唱戲的愛好，疫情期間與朋友們一起「雲」歌唱。她還學會用手機社交帳號與朋友聊天，喜歡玩「糖果消消樂」。她說，平時空閒時候也特別願意追一些影視劇，特別是大陸劇看了好幾遍。

盧張天美患癌時期，還不忘關心台灣政治。早在第一次癌症恢復期間，就專程回台灣投票。一年前不顧醫生叮囑，晚上熬夜看台灣大選開票結果。盧張天美表示，她來自軍人家庭，一個哥哥在抗日戰爭中犧牲，另一個哥哥也是為國捐驅，搭乘軍艦出海時被魚雷擊沉。正因如此，她們全家都很熱愛中華民國台灣，曾多次參與蒙特利公園市舉行雙十國慶升旗儀式。

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