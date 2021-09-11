賈斯康「修復式司法」 被批挺罪犯

洛杉磯縣檢察長賈斯康（右）上任後推動的「修復式司法」，引發不少爭議。(洛縣政府網頁)

當2013年Kevin Orellana遇害時，未成年兇手依照成人受審，判處16年有期徒刑，2015年發監執行。但犯人最近卻可能因為洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascón）的新命令，在「修復式司法」精神下，改依少年刑度減刑，並在2022年就可能出獄。這讓父親Pedro Orellana與哥哥Guillermo Orellana都很難接受，直說這就像左臉挨了一拳，還要把右臉給人打。

但難題的起源並不僅只於賈斯康上台，而是加州 在2016年公投 通過57號提案，禁止少年犯接受成人處遇，除非先獲得法官許可。因此，先前在成人法庭定罪的少年犯，將可申請轉移聽證（transfer hearing），由法官判定被告是否應該交由少年法庭審理。當然，少年法庭的刑期較短，超過25歲就必須釋放，因此才會引發爭議。

雖然加州的公投是這樣決定，但是否貫徹還是取決於各縣檢察長。洛縣 的賈斯康堅決反對少年犯送交成人法庭，因此上任後，部分囚犯獲得減刑或立刻釋放。但沙加緬度縣檢察長舒伯特（Anne Marie Schubert）就大不相同，2017年至今只重新審視22件案子，其中15案仍然留在成人法庭，另外七件等候裁決。但留在成人法庭續審的案件中，兩案被告已同意依成人刑度量刑。

賈斯康的未成年案件特別顧問Alisa Blair受訪時強調，每個案件起訴，都必須權衡罪犯態度與受害者、家屬的感受，檢察官不能全都丟給法院決定。以Kevin Orellana的案件來說，凶手的哥哥才是先挑釁的人，凶手會動手是要保護哥哥，但失手殺人後非常後悔，並馬上自首，因此Alisa Blair說，在這個雙輸的局面下，要凶手吃牢飯16年恐怕說不過去。

但被害者家屬，包括Kevin Orellana的家人在內，還是非常不滿。倡議團體的成員、洛縣前檢察官Kathy Cady就說，受害者家屬都認為，賈斯康站在罪犯的那一邊。哥哥Guillermo Orellana也說，他們覺得這裡不是美國，而是某個腐敗的國家，「我們到底做錯什麼，才會得不到應有的正義」。

只是，賈斯康的主張，既有57號提案的支持，又有加州最高法院的背書。最高法院2016年裁定，年齡小於16歲的嫌犯，均不得送交成人法院。2016年，加州仍有340名未成年人在成人法院受審，2017年就降為158人，2020年更只有25人因為罪行重大，法官裁定移送成人法院。

反對Kathy Cady等人的也不在少數，類似洛縣律師公會的少年犯罪專案負責人Marketa Sims就批評，Kathy Cady與其他倡議者只是利用受害人，遂行政治目的，既反對57號提案，又想把賈斯康拉下台。曾經在多個案件中與Kathy Cady打對台的Marketa Sims說，傷人者亦應傷之，已是過時的司法觀，現在該是修復式司法（restorative justice）的時代了。