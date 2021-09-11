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南加華人輪胎店被盜7次 怒嗆罷免賈斯康

記者啟鉻／羅斯密報導
非裔男女白日搶劫華人汽車維修廠兩個輪胎。（何先生提供）
非裔男女白日搶劫華人汽車維修廠兩個輪胎。（何先生提供）

位於羅斯密市（Rosemead）的華資金輝汽車維修廠，9日大白天遭兩名非裔男女搶劫輪胎，損失300多元。業者何先生已經報警，這也是該廠首次白日被搶劫輪胎。自加州47號提案實施以來，該車行至少被偷盜了七次以上。

何先生10日致電本報，稱維修廠在9日午間遭兩名非裔男女搶劫。當時這對男女來到維修廠要看輪胎，他們年齡在30歲至40歲之間，長相穿著還算斯文。何先生說，起初也沒在意，就讓他們自己去看輪胎。由於中午時間，大家各忙各的，也沒有留意他們。忽然，這對非裔男女快速搶了兩個輪胎，放入他們的汽車後備箱開跑了。從他們進廠、搶輪胎到開車逃跑，整個作案過程不超過五分鐘。由於事情發生太突然，大家沒有來得及反應過來。

何先生說，他們駕駛一輛白色四門道奇轎車，開上了聖蓋博大道逃逸。他說，這是維修廠成立以來，首次遇到歹徒大白天搶劫輪胎。十餘年前，曾發生一個墨裔白天在修車廠搶客人的包包。他說，自從加州47號提案實施後，他經營的汽車維修廠常被偷盜，約有七次至八次之多。

何先生提醒華人業者，一定要裝高清監控系統，不要放鬆警惕。他並表示，洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascon）是47號提案作者與主要推動者，沒有考慮大眾利益。這個提案縱容偷竊、搶劫案件在社區頻發，他堅決支持罷免賈斯康。

汽車 非裔 加州

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