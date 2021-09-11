仇恨犯罪？ 艾德遭戴面具白女蛋襲

共和黨籍候選人艾德(中)遭戴猩猩面具的白人女子蛋襲。（維拉紐瓦推特)

參加加州州長罷免投票、計畫取紐森 而代之的艾德（Larry Elder），8日遭到白人婦女辱罵還差點遭到蛋襲。民主黨籍的洛杉磯 縣警察局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）10日凌晨在推特發言，指稱該名婦女基於­「覺醒特權」而發動仇恨犯罪。據洛杉磯時報報導，洛縣警局的重案組已經展開調查。

維拉紐瓦在推特上表示，「提問：為何這是仇恨犯罪？」，「答案：覺醒特權（woke privilege）代表白人女性可以戴上猩猩面具，攻擊黑人男性而不被稱為種族歧視 」，他接著問，­「我們的政客在哪裡？」並標示以#Hypocrisy、#WokePrivilege等hashtag。同樣遭到標記的紐森則未回應。

艾德8日走訪Venice，但受到遊民「熱烈歡迎」，以種族歧視言詞辱罵他。其中一名騎單車的白人女子，頭戴猩猩頭罩面具，還向艾德投擲雞蛋，但未擊中。事後無人被捕。

艾德自己事後受訪表示，他不會跟前總統歐巴馬等人一樣，輕易動用種族歧視等詞彙，因為對方很可能只是個混蛋（idiot or fool），也可能就是不喜歡他。但他也強調，如果他是個自由派候選人，那麼白人女性戴猩猩面具擲蛋，就會被左派以種族歧視大加撻伐。