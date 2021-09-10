影╱罷免紐森投票倒數計時 華人選哪一邊？

華人劉先生。（記者王若然／攝影）

加州 州長紐森是否被罷免的選舉，進入倒數計時；發起罷免的共和黨 、共和黨的州長參選者， 以及支持紐森的民主黨和紐森本人，正各自在做最後的努力。南加州華人選民對於是否罷免州長，也各自有看法，且不吝分享。

影音來源：記者王若然

9日本報記者走訪了一個華人聚集的公園，裡面有很多小群體在聊天和集體運動的華人。其中一位大叔、劉先生表示，他不支持罷免，因為就算換了一個人來做州長，加州也不見得更好。他原本支持共和黨，但在美國生活幾十年，看透了兩黨紛爭，目前不站在任何一邊。

劉先生說，美國政治已經變成黨派之間的爭執，再也不是為了人民和社會服務，也沒有兩黨合作的局面。提及是世界日報忠實讀者，每天都緊盯時事，自來到美國就閱讀世界日報，是世報30幾年忠實讀者，並拿出了當天早上購買的世界日報。

另一位大叔表示他是共和黨人，會支持罷免紐森，並會在12日前往投票 站投票。他說，如今兩黨都「不怎麼樣」，但他選擇沒有那麼差的一方。

另一位散步的王先生受訪時表示，他也關注紐森罷免選舉的事情，並表示不會支持。因為共和黨罷免的理由很牽強，說紐森防疫不當，但是美國不管哪個州疫情都很嚴重。而共和黨支持的不戴口罩、不強制打疫苗的政策，他認為很不合理。

家住蒙特利公園（Monterey Park）的年輕華裔David則說，他知道有罷免選舉，但還未確定如何投票。他會好好做一番研究再投票，目前對雙方的態度是一半一半。

當天被詢問的民眾中，也有不少人不知道有罷免州長選舉，稱自己並不太關心政治走向。還有少數民眾未決定如何投票。但從回應看來，不少華人都對罷免持否定態度，並且不認為在民主黨主導的加州，會讓一個共和黨的州長上台。

加州州長罷免選舉將於9月14日（周二）定奪，選民可通過郵寄選票或至投票站投票。每位選民都會收到一張郵寄選票，其中有兩個問題，一是你想罷免州長嗎？二是如果是，你想選誰取代他？如有超過50%的選民投票贊成罷免州長，州長將被免職，得票最多的候選人則將取代他。反之州長將繼續任職。

8日公布由胡佛研究院、史丹福大學萊恩美國西部中心，與市場調查和數據分析公司YouGov共同進行的民調顯示，57%的人反對罷免，民調詢問了1618名可能選民。「加州公共政策研究所」(Public Policy Institute of California)近日民調則指出，有58%選民可能會投票反對罷免選舉。