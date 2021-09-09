華埠國泰大廈電梯修好 老人爬樓噩夢暫解

洛市市府8日派人修好國泰老人大廈的一台電梯，三周來公寓年長居民被迫徒步爬樓回家的噩夢暫時告一段落。（本報檔案照）

在長達三周沒有電梯、每天需徒步攀爬高樓回家之後，洛杉磯 市華埠 國泰老人大廈（Cathay Manor）幾百戶年長住戶，8日終於喜聞公寓大樓的一部電梯已修好恢復運作，大熱天爬樓的噩夢暫時告一段落。

據大廈居民表示，洛杉磯市府派來的電梯修理工，8日上午到國泰老人大廈，前後只花了一個多小時就修好電梯，與之前大廈管理人員所說，修電梯困難度相去甚遠。國泰老人大廈共有兩部電梯，目前只修好一部可運行，另一部依然故障，不過相對於三個星期以來沒有電梯每天被迫徒步爬樓的狀況，已經好太多。

1984年落成的華埠國泰老人大廈，是洛杉磯華埠樓層最高、居民最多的老人公寓，16層共有268個公寓單元，現住62歲以上年長者約300多人，約八成為華裔耆老，其他還有墨裔和菲律賓裔年長住戶。公寓三周前電梯停擺，老人們每天要買菜、買水或外出活動，只能徒步上下，其間還發生七樓一名年長者因背部扭傷需送醫看診，醫護人員用擔架走樓梯將他抬下七樓。

由於很多居民年事已高，安全問題令他們的家人相當擔心，也引起社區高度關注，包括洛杉磯縣警察 局局長維拉紐瓦 (Alex Villanueva)、前洛縣警察局義警指揮官莊佩源，洛市主管華埠選區市議員Gil Cedillo，都曾親自走訪老人公寓，或打電話表示關切。

在電梯故障無法運行的同時，大廈居民也爆出該大廈公共洗衣機壞了數月，但一直沒有人管，不少70、80多歲的老人說，他們沒有辦法，只能自己動手洗衣服、洗被單。

知情人士表示，國泰老人大廈的業主是「羅省華裔老人協會房屋董事會」，為非營利組織。公寓當年由聯邦政府住房部撥款500萬元，其餘由董事會向政府貸款約1900多萬元建成。初期董事會成員20人，現在只有一人，董事會名存實亡。目前該公寓的房租四分之三來自政府補助，四分之一由住戶支付。換言之，政府對公寓長期都有相當的補助。

對此次電梯停擺數周未能及時修理，以及連帶爆出公共洗衣機失修數月、大廈大門口對講機長期失修，訪客無法通過對講機與住戶講話，大門無法及時打開等而引起的居民抗議，國泰老人大廈負責人蔡啟光（Don Toy）表示 ，公寓兩部電梯都已有35年之久，老舊經常壞，此次曾嘗試致電原修理公司。但該公司疑似因疫情緣故人手短缺，數日都不再接電話；他並表示，洗衣房是由另外的管理方負責，公寓一直以來支付著洗衣房的修理費。