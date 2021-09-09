苦主報警15分鐘才趕到 警：因非緊急現場

三天內盜賊兩次上門，盜賊搬走整個保險箱。（被害人好友提供）

洛杉磯 縣羅斯密市(Rosemesd)華人 住宅，三天內盜賊兩次上門，第一次案發時小偷在屋內臥室門外又罵人又砸牆，正在臥室內的被害人趕緊報案，據被害人稱，警方大概在15分鐘後才趕到現場。警方出警時間是否過慢？

據洛縣 一位不便具名的警官稱，一般來說，警方接獲報案後，會在五分鐘內趕到案發現場，有時更快，比如一些緊急情況，如被害人人身安全受到威脅，警方將更快出警，通常一兩分鐘就會趕到現場。

但每件個案的具體情況不同，而且每個警局的規定會有些差異。大致來說，一般盜竊案，如果嫌疑人已離開現場，警方就會根據當時警力調度情況，安排何時趕到，也就是按照案件輕重緩急處理。巡警如果正在處理其它緊急案件，就會晚些到達非緊急現場；如果嫌疑人還在盜竊現場，警方通常會很快到達救援。

據本案被害人劉先生好友轉述，案發時，夫妻倆都在房間內，他們與囂張的盜賊僅一門之隔，劉太太當時用手機撥打911報警電話，她敘述了現場情況，後來警方在電話中問她，竊賊是否還在現場，當時外面打罵聲已消停，劉太太就告訴警方，嫌疑人可能已離開。

按照這樣的情況，不願具名的警官認為，警方15分鐘左右趕到現場，完全正常。因為在那個時候，可能有更緊急的案件等待警方馬上處理。這名警官還指出，有時警方在現場調查普通案件時，如果有其它緊急情況發生，他們也會先離開這個現場，趕到另一個緊急現場去。

對於華人家庭三天內盜賊兩次上門，羅斯密華裔市長勞朱嘉儀（Polly Low）表示，這樣的治安情況十分堪憂，但市政府也很無奈，因為洛縣檢察長賈斯康的新政，讓不法分子為所欲為。她提醒民眾，鄰里之間要相互守望，發現任何可疑之人就趕緊報警。

同時，勞朱嘉儀指出，民眾在報警時，一定要指出嫌疑人是否持有凶器，讓警方知道自己的人身安全是否處於危險之中，這樣有助於警方判斷是否盡快到達現場。

警方提醒民眾，撥打報警電話，如果是緊急事件，就需要馬上打911，這樣電話將被接到最近的警局信號站，同時盡量詳細告知案發具體位置，以便最靠近現場的警員能盡快趕到現場；如果是非緊急案件，比如幾天後發現家中被盜，那可以撥打當地警局非緊急電話。

此外，如果案件發生地有座機，那盡可能使用座機電話撥打911，這樣警方就能根據座機，迅速定位到案發的具體地址，將以最快速度趕到現場。