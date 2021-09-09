我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最富1%美國人 年欠稅1630億…稅收損失10年達7兆

接種嬌生不在補強針名單 1400萬人恐慌要「掉隊」了

苦主報警15分鐘才趕到 警：因非緊急現場

記者邵敏／羅斯密市報導
三天內盜賊兩次上門，盜賊搬走整個保險箱。（被害人好友提供）
三天內盜賊兩次上門，盜賊搬走整個保險箱。（被害人好友提供）

洛杉磯縣羅斯密市(Rosemesd)華人住宅，三天內盜賊兩次上門，第一次案發時小偷在屋內臥室門外又罵人又砸牆，正在臥室內的被害人趕緊報案，據被害人稱，警方大概在15分鐘後才趕到現場。警方出警時間是否過慢？

洛縣一位不便具名的警官稱，一般來說，警方接獲報案後，會在五分鐘內趕到案發現場，有時更快，比如一些緊急情況，如被害人人身安全受到威脅，警方將更快出警，通常一兩分鐘就會趕到現場。

但每件個案的具體情況不同，而且每個警局的規定會有些差異。大致來說，一般盜竊案，如果嫌疑人已離開現場，警方就會根據當時警力調度情況，安排何時趕到，也就是按照案件輕重緩急處理。巡警如果正在處理其它緊急案件，就會晚些到達非緊急現場；如果嫌疑人還在盜竊現場，警方通常會很快到達救援。

據本案被害人劉先生好友轉述，案發時，夫妻倆都在房間內，他們與囂張的盜賊僅一門之隔，劉太太當時用手機撥打911報警電話，她敘述了現場情況，後來警方在電話中問她，竊賊是否還在現場，當時外面打罵聲已消停，劉太太就告訴警方，嫌疑人可能已離開。

按照這樣的情況，不願具名的警官認為，警方15分鐘左右趕到現場，完全正常。因為在那個時候，可能有更緊急的案件等待警方馬上處理。這名警官還指出，有時警方在現場調查普通案件時，如果有其它緊急情況發生，他們也會先離開這個現場，趕到另一個緊急現場去。

對於華人家庭三天內盜賊兩次上門，羅斯密華裔市長勞朱嘉儀（Polly Low）表示，這樣的治安情況十分堪憂，但市政府也很無奈，因為洛縣檢察長賈斯康的新政，讓不法分子為所欲為。她提醒民眾，鄰里之間要相互守望，發現任何可疑之人就趕緊報警。

同時，勞朱嘉儀指出，民眾在報警時，一定要指出嫌疑人是否持有凶器，讓警方知道自己的人身安全是否處於危險之中，這樣有助於警方判斷是否盡快到達現場。

警方提醒民眾，撥打報警電話，如果是緊急事件，就需要馬上打911，這樣電話將被接到最近的警局信號站，同時盡量詳細告知案發具體位置，以便最靠近現場的警員能盡快趕到現場；如果是非緊急案件，比如幾天後發現家中被盜，那可以撥打當地警局非緊急電話。

此外，如果案件發生地有座機，那盡可能使用座機電話撥打911，這樣警方就能根據座機，迅速定位到案發的具體地址，將以最快速度趕到現場。

洛縣 華人 洛杉磯

上一則

華埠國泰大廈電梯修好 老人爬樓噩夢暫解

下一則

竊賊3天2上門 搬走保險箱 華人飽受驚嚇

延伸閱讀

慣盜三天兩入華人家 搬保險箱、地板匍匐前進全被錄

慣盜三天兩入華人家 搬保險箱、地板匍匐前進全被錄
破窗闖華人住家 偷不著竟罵人又砸牆

破窗闖華人住家 偷不著竟罵人又砸牆
足球／怕她太激動…C羅重返曼聯首秀 不讓母親到場

足球／怕她太激動…C羅重返曼聯首秀 不讓母親到場
洛市韓國城汽車衝上人行道 撞遊民區釀4傷

洛市韓國城汽車衝上人行道 撞遊民區釀4傷
2成人2幼童 在火災現場被槍殺

2成人2幼童 在火災現場被槍殺
加州州長罷免選舉 如何獲得中文選票？

加州州長罷免選舉 如何獲得中文選票？

熱門新聞

一些中國父母紛紛「以愛之名」阻止孩子入美籍讓其回國盡孝。（檔案圖片）

中美不睦 中國父母阻子女入美籍 「回家啃老也沒關係」

2021-09-03 13:48
中國境內機場，留學生排著很長的隊伍。（留學生提供）

中國留學生赴美直飛航班 出發前被取消 要求改轉機

2021-09-02 02:20
紅岩峽谷地貌特殊，色彩艷麗。（蕭愛提供）

加州竟也藏赤壁 怪石嶙峋景美如畫

2021-09-02 14:59
房子裝修到一半，工人跑路的現象，近日在南加州屢屢發生。（讀者提供）

世說新聞／裝修到一半工人突跑路 坑慘買房華人

2021-09-04 13:34
華人家小偷破窗入，見主人在家就罵人還用鐵棍敲打。（天普分局臉書）

洛縣華人家小偷破窗入 見主人在家隔門大罵 還用鐵棍敲牆

2021-09-07 21:00
加州汽車市場近期出現反常跡象。（美聯社）

世説新聞／賺大了 華女開這車兩年 賣時增值上千元

2021-09-07 21:14

超人氣

更多 >
開學才兩周 邁阿密-戴德郡學區13名教職員工染疫身亡

開學才兩周 邁阿密-戴德郡學區13名教職員工染疫身亡
解放軍驅離美軍艦隊？ 第七艦隊斥：中方說法錯誤

解放軍驅離美軍艦隊？ 第七艦隊斥：中方說法錯誤

皇后區勘災 拜登：難以想像這裡竟是美國

皇后區勘災 拜登：難以想像這裡竟是美國
洛縣男子攜子旅遊 返家驚見妻子帶傷的遺體

洛縣男子攜子旅遊 返家驚見妻子帶傷的遺體

大紐約今晚又有雷暴雨 恐再成災 紐約市府籲民眾警戒

大紐約今晚又有雷暴雨 恐再成災 紐約市府籲民眾警戒