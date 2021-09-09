竊賊3天2上門 搬走保險箱 華人飽受驚嚇

三天內盜賊兩次上門，盜賊搬走整個保險箱。（被害人好友提供）

洛杉磯縣羅斯密市(Rosemead)一戶華人住宅，4日晚被一名盜賊破窗闖入，不料三天後的7日下午，這戶人家再次被盜竊團夥入侵，拿走幾千元現金，並搬走整個保險 箱，監控視頻拍下了盜賊入室的過程。

影音來源：被害人好友提供╱記者邵敏後製

據被害人劉先生的好友轉述，案發9月7日（周二）下午2時左右，他家中無人。從家門口監控攝相頭可以看到，一名身穿橙色馬甲、戴草帽的的男子進入被害人家中；緊接著，房間內的監控視頻顯示，這名戴草帽男子在客廳中匍匐前進，目標明確地爬進一間臥室，另外兩名同樣服飾的男子緊隨其後。

竊賊穿橙色馬甲 至少有4人

幾分鐘後，一輛黑色休旅 車開到被害人家門口，兩名盜賊扛著一個大保險箱，快步搬進汽車後備廂，另一名戴著黑色帽子，同樣身穿橙色馬甲的男子也從被害人家中出來，三人很快進入車中，車輛疾馳而去。從這些視頻中觀察，盜竊團夥至少四人，三人入室盜竊，一人開車接應。

兩次盜賊入室，都是從同一窗戶進入，手法如出一轍。（被害人好友提供）

劉先生是當天下午4時左右回到家後，發現家中被盜，他放在主臥抽屜的幾千元現金沒有了，另外一間臥室住著一名房客，他的保險箱失竊。據知情者稱，保險箱中至少有幾千元現金，還有護照等重要證件，以及幾天後飛中國的機票。

盜賊拆下圍牆護欄。（被害人好友提供）

發現家中失竊，劉先生十分沮喪，趕緊報警，而就在案發三天前，他家曾來過一名囂張的盜賊，當時小偷發現主人在家，盜竊未成，就破口用髒話大罵，還用鐵棍猛砸牆壁，才悻悻然離開。

保險箱是房客的 內有返華機票

劉先生的好友懷疑，三天前來過的這名盜賊，與7日發生的盜竊案很有可能是一夥人，理由有三。第一，前後兩次盜竊案發生時間相隔很短，盜賊第一次前來極可能是踩點，了解案發現場情況。第二，從監控影像中，盜竊團夥作案時目標明確，直奔臥室搬走保險箱，又從另一間臥室拿走現金，整個作案過程只有幾分鐘，動作非常快，似有預謀前來。第三，兩次盜賊入室的位置和方式一模一樣，都是從其中一間臥室破窗進入，拆卸紗窗，撬開玻璃窗，兩次手法如出一轍。

盜賊拆下的圍牆護欄。（被害人好友提供）

讓人起疑的是，這個盜竊團夥統一穿著類似工作服的橙色馬甲，這是為了轉移視線？還是另有他圖？記者致電警方詢問案件詳情，截稿前尚未得到相關回覆。不過據瞭解，警方已從監控畫面中取得嫌犯駕駛車輛的牌照號碼，現正全力偵辦中。

兩次盜賊入室，都是從同一窗戶進入，手段如出一轍。（被害人好友提供）

面對三天內兩次失竊，劉先生一家有苦難言，第一次小偷入室後，他們就趕緊預定了防盜門窗，還沒安裝好，盜賊就再次光顧，而且一次比一次囂張，第一次罵人砸牆，第二次大白天團夥作案，搬走整個保險箱。

丟失了護照和機票的房客更是大喊倒楣，如今疫情 期間中美兩國往返難，好不容易準備好回國的手續，卻在臨走前被偷了護照，導致整個行程作廢。