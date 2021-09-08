共和黨向極右派靠攏 紐森遭罷免機會不高

罷免加州州州長紐森的努力，專家分析最終還是回歸到「算術問題」，加州民主黨支持者是共和黨的兩倍。(ABC7)

罷免紐森的投票 其實只是「算數問題」，洛杉磯時報專欄作家George Skelton解析，如果對手人數是你的兩倍，那麼輸掉選舉是必然的，這顯然將是共和黨 人在此次罷免投票的結局。

公開反對川普路線的共和黨策士Mike Madrid強調，共和黨此次在加州 的做法大錯特錯，不向中間路線靠攏，反而擁抱極右基本盤，這在加州的現實生態中是完全行不通的。

公共政策研究所調查顯示，加州40%的選民認為自己是自由派，29%溫和派，31%是保守派。Mike Madrid說，在加州堅持右派死硬路線，只會永遠居於弱勢，「就像死守阿拉莫的烈士一樣」。

加州州長紐森的罷免投票已經開始，加州公共政策研究所（Public Policy Institute of California）的最新民調顯示，58%的可能選民反對罷免紐森，39%同意。政治分析師認為，其他民調與公共政策研究所的數字雖有出入，但大致上都是反對者多，同意者少，因此共和黨想拉下紐森的機會不高。

加州的政治現實就是，民主黨支持者兩倍於共和黨人，因此根據Political Data Inc.至4日的統計，已經寄出郵遞選票的比例，民主黨支持者有28%，共和黨有25%，比例雖然看起來差不多，但民主黨人的選票總數卻是共和黨人的兩倍。

當然，政治分析師，如Political Data Inc.副總裁Paul Mitchell認為，不到最後還很難論定結果，因為民主黨人已經習慣提前投票，共和黨人則因為川普總統的影響而選擇親自投票，但不管如何，紐森最想看到的局面已經出現，也就是投票率高於50%，民主黨支持者因為郵寄選票省事而願意投票。

另方面，專家認為，聯邦最高法院大法官的決定，等於給了紐森免費催票機。因為大法官同意德州的墮胎限制，而加州的共和黨人又堅持不得人工流產，因此在最後投票日前，紐森大可以大打婦女身體自主權的保衛戰。