新手湧入搶種大麻 價格暴跌 重返舊崗

一家合法大麻種植場的植物。（記者李雪／攝影）

過去一年裡，不少新老屋主或餐館業主，都會遇到裝修工或餐館工「轉業」跑去種大麻 。大麻業內人士也驚覺一時間湧入許多玩家，以致亂象叢生。不過最近由於太多人湧入，造成大麻價格暴跌，或新手不懂專業知識而種出次級品，10元一磅都沒人要。於是一些華人 在短暫試水溫後，不得不老實重返舊崗找工作。

疫情期間在巴沙迪那剛成為新屋主的丁女士，今春準備將新家重裝一下，卻和許多屋主一樣很難找到裝修工。好不容易找到的一位大陸籍裝修工頭，他帶的一個小工，因為看到種大麻賺很快又多，就放手不做裝修去種大麻。而工頭忙到沒時間，不願意幫丁女士完成一樓到車庫的樓梯，一直以「太麻煩」推託。

結果大約過了三個多月，正是大麻植物一次收成的時間，上月這位工頭透露大麻跌價，一斤賣不了以前那麼多錢。去種大麻的小工「失業」，於是再回來問丁女士，裝修有沒有工可以做。原本說「太麻煩」的車庫樓梯，他又表示可以幫她完成，並試圖說服丁女士，把車庫的整修工作也交給他。令丁女士哭笑不得，不過丁女士已經決定自己動手DIY，也沒再交給他做了。

有大麻業者說，由於有許多人一窩蜂地湧上來開始從事大麻種植，導致供過於求，價格也大幅下降，不少業者甚至都乾脆「關燈」出去旅遊，就當放假。在這種局勢下，新手更難生存。尤其不少新手種出的大麻，本來品質就不佳，因此價格也賣不高，最終慘賠收場。

合法大麻業者黃先生「白金」大麻品種為例，去年戶外棚成品價格大概一磅800、900元，室內成品價格大概1400至1500元。但最近在微信上一些賣家標價大概才60元。他表示，「許多第一次種植的是有毒的樹，沒有當成麻在照顧」。據他觀察，湧入的新手大多是不會講英文的新移民 ，從餐館工到做按摩的中年女性都有。

他透露，前段時間不少這些新入行種植者手，上都有一、兩千磅的大麻賣不出去，因為其中很多產品都有問題。「太潮濕、發霉、修剪不好、味道不好、沒有含量、『沒有肉』（指如果用力捏花裡面是空心的）」，甚至降價到十元一磅都沒人買。

但鼓吹新移民去種大麻的人，依舊繼續舉行講座培訓，但很多人都已學到教訓退場。不過黃先生還是不持樂觀態度，他表示雖然有很多人賠了錢不做，但也有不少人選擇加碼，想要再嘗試。

如本報早先報導，如今華人從事非法大麻種植遍及全國各地，常有被當地執法機構逮捕的案例。這些遍及全國各地的華人大麻業者通過網路群組聯絡，逐漸形成完整的產業鏈，而這又讓越來越多的人入門開始種植大麻。這讓一些業內的「老玩家」也都叫苦不迭，最近紛紛表示「今年形勢嚴峻」。

也有業者表示，雖然很多業者關了，還有業者也被查封了不少，但貨還是很難出手。不少業者還擔心明年會有更多人湧入該行業，過幾年可能更加便宜，希望抓緊時間再賺兩年。不過也有一些新手試水一季後發現市場太飽和，於是退場。