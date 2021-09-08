破窗闖華人住家 偷不著竟罵人又砸牆

華人家小偷破窗入，見主人在家就罵人還用鐵棍敲打。（天普分局臉書）

洛杉磯縣華人 聚居城市羅斯密市（Rosemead）一戶華人住家，4日傍晚勞工節長周末假期，遭一名歹徒破窗進入，在客廳搜索一圈後，就直奔臥室準備闖入，正在房內的華人夫婦聞聲急忙堵住房門，囂張的小偷因無法得逞，竟在臥室門外破口大罵，甚至還用隨身攜帶的鐵棍，用力敲打牆壁。華人夫婦立即報案，據他們陳述，警方在報案後後約15分鐘左右才趕到現場。

盜竊案發生在4日（周六）晚6時30分左右，天色還很明亮，案發地點在羅斯密市一幢獨立屋，當時屋主劉姓夫婦倆都在臥室中。

本報記者6日致電管區的洛縣 警局天普 分局詢問案件情況，但截至發稿前，沒有得到警方回應，也無法確認，警方人員是否在接獲報案後15分鐘才趕到現場。

劉先生說，「平日我們沒這麼早入睡，那天特別睏，就鎖了房門，進臥室準備早點休息。」突然夫妻倆聽到外面客廳裡有急促的腳步聲，很快靠近臥室，劉先生一下子警惕起來，連聲質問是誰。

門外回答聲模糊不清，緊接著就有人要撞開臥室門，夫妻倆趕緊起身，用力堵住房門，劉先生還搬了一張桌子支撐，門外的人見撞不開房門，就開始大聲地罵罵咧咧，劉先生英文不是很好，他說沒聽清楚對方在罵什麼，但一直夾雜著F帶頭的髒字，而且感覺是西裔口音。

一邊是劉先生用力堵著房門，一邊劉太太趕緊撥打911報警電話。這時門外還傳來了用力敲打牆壁的聲音，「好像是這個人在用棍棒敲打牆壁，我們也不敢出去，擔心他會用武器攻擊我們。」據劉先生回憶，小偷就這樣在門外又是敲又罵，持續了幾分鐘後終於離開。

據劉先生稱，警方在接到報警後大概15分鐘左右趕到現場，劉姓夫妻這才打開臥室門，他們發現門外竟留著一根三呎長的鐵棍，顯然是剛才小偷敲打牆壁使用的工具。檢查房間後，所幸沒有什麼貴重物品遺失。

劉先生隨後在家中的監控錄像，發現這名盜賊身影，是盜賊離開家門時錄下的，從背影看，身材魁梧，看著像是西裔。同時劉先生還發現，家中後門一扇窗戶被撬，「外面的紗窗整個被卸下來，玻璃窗被撬開，顯然小偷是從這裡進來，但他離開是從側門跑的。」

一些華人在聽聞此案後，紛紛表示盜賊竟然囂張到如此程度，「都是什麼人啊，偷不到東西，還罵人砸牆，真是離譜。」「大白天的，這些人膽子還真夠大，擺明了就不是來偷，是來明搶。」

劉先生也表示後怕，盜賊根本無所顧忌，還帶著這麼一根鐵棍，如果當時砸開臥室門闖入的話，夫妻倆豈不是要被襲擊，「我們家中也沒有槍可以對抗，只能躲在房間裡報警。」案發後，劉先生特意去訂了防盜門和防盜窗，準備加強家中的安全設施。