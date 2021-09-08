打完新冠疫苗 更要打流感疫苗

流行病專家黃重德醫師表示，感冒疫苗與新冠疫苗不會衝突，反會對預防新冠有加分作用。（本報檔案照）

秋冬漸近，在經過一年疫情 期間流感人數劇減之後，不少民眾目前面臨今年冬天，要不要打感冒預防針的選擇。流行病專家表示，新冠病毒與流感病毒為兩大不同病毒，兩種疫苗不會在人體中發生衝突；而且感冒疫苗對預防新冠病毒具有加分作用，建議施打，尤其慢性病患者等九類人群，最好在感恩節之前完成，安度聖誕節至中國新年之間的流感高峰。

聖蓋博谷地區藥局，近期已出現提醒民眾可免費打感冒預防針和新冠疫苗的廣告。 (本報記者／攝影)

華人聚居的聖蓋博谷地區藥房，近期已出現提醒民眾，可免費打感冒預防針的廣告，不少地方診所也提醒病患注意接種感冒疫苗，為今年冬天流感做好準備。但有不少華人表示，因爲已經接種了新冠疫苗，還要不要施打感冒疫苗？

南加州流行病專家黃重德醫師表示，已全部接種新冠疫苗的民眾，還是强烈建議施打感冒疫苗，原因是新冠病毒和感冒病毒為兩種不同的病毒，兩種疫苗的功用也不一樣，兩種疫苗不會在人體中發生衝突，目前醫學實驗證明，感冒疫苗不但不會引起衝突，還會對新冠的預防有加分作用。

根據全國疾病預防與控制中心(CDC)和加州以及洛杉磯縣公共衛生局數據，亞裔是美國新冠疫苗接種率最高的族裔，目前全美超過七成的適齡亞裔已完全接種，很多人完成接種新冠疫苗的高峰期，在今年的3月至5月中旬。

接種流感疫苗 和新冠疫苗應相隔多長時間比較合適？黃重德表示，目前沒有定論，部分專家認爲最好相隔一兩周，也就是在完全接種新冠疫苗之後的兩周左右，也有專家認爲同時施打也沒有問題。

但他認爲，雖然兩種疫苗不會發生衝突，但分開一兩周打比較科學，主要是考慮新冠疫苗的第二針副作用較大，高達80%的人都或多或少有一些身體上的反應，比如身體痠痛、全身疲憊甚至噁心等症狀，很多人對感冒預防針的反應很小，或幾乎沒有反應，但兩種疫苗分開打，對減輕身體反應會有好處。新冠疫苗與感冒疫苗，不論同時打或分開打，效果都一樣。

●聖誕節至新年 流感高峰期

黃重德表示，任何疫苗都會隨時間拉長而效力降低，感冒疫苗效用的高峰期是施打之後的四至六周。每年的聖誕節至中國新年左右為冬季流感的高峰期，感冒疫苗最佳的注射時間是感恩節前後。有慢性病或老弱病殘人士，也可以稍微提前施打，提前預防。什麽人最需要打感冒預防針？

黃醫師建議所有的人都打感冒預防針，尤其是九類人士，包括：六個月以上至兩歲以下幼兒、65歲以上的年長者，孕婦和產婦，以及多種慢性病和心血管並患者。統計顯示，心臟病以及慢性病患最容易因爲感冒引發肺氣腫甚至肺部衰竭，或引發心血管病惡化，還有懷孕的婦女，護理人員，尤其是照顧老人的護工以及照顧老人的家屬，都應該打感冒預防針。

他表示，通常感冒預防針只需一針，但九歲以下沒有打過感冒預防針的孩童，通常需要兩針，也就是所謂的加强針。

黃醫師表示，多年的冬季流感相關病人數字顯示，流感的强弱呈隔年强弱趨勢，前一年較弱，後一年則通常會出現較强的流感趨勢，而全美流感數據顯示，2020年冬天疫情高峰期，全美的流感病例卻比上年下降60-70%，而且去年的流感也沒有出現嚴重狀況。今年冬季流感來臨時，感冒病例可能會增加。

●常有年輕人因流感莫名死去

黃醫師提醒民眾不要輕視冬季流感，他表示，每年都看到有年輕人只是感冒而莫名其妙死去，即便是身體健康的正常人，也不是沒有碰到的機會，所以還是建議打。

黃醫師表示，他一直追蹤病人流感疫苗的施打情況，只有27%的人打流感疫苗，很多年長者每年都打，因爲法律規定老人住院都要求打流感疫苗，美國法律也規定所有的醫護人員，每年要打感冒預防針，以保證病人的安全。

許多醫學專家表示，2020年冬季疫情高峰期全美的流感病例卻大幅度下降，民眾居家避疫，保持社交距離，出門戴口罩 有關鍵性作用。戴口罩的好處是幫助預防冠狀病毒、肺炎細菌和感冒病毒。

●戴口罩可防3種病毒 何樂不為

黃重德醫師表示，疫情爆發以來的統計數字，拉丁裔新冠感染率為各族裔最高，可能與拉丁裔大家庭居住以及擁抱和親吻的生活習慣有關。在疫情和冬季流感期間，不建議相互擁抱和面頰禮，保持距離才是保護自己和家人的好方法。

他表示，目前洛杉磯地區新冠疫情相對穩定，但還是不能掉以輕心，最近就有華人完全接種疫苗後還是被感染，引起肺氣腫住進重症病房。所以防禦工作非常重要，即便是完全注射疫苗也建議室内戴口罩，保持距離，減少群聚和保持社交距離，避免遭到病毒突破性傳播。