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Theranos詐騙案將開審 創辦人1.35億元豪宅曝光

補強針怎麼打？誰能打？科學意見不一 還有道德問題

部分華人兩種疫苗都打完 感覺良好

記者楊青／洛杉磯報導
旅美青年舞蹈家、唐藝舞坊創辦人謝露嬉，本周接種第一針新冠疫苗。（唐藝舞坊提供）
旅美青年舞蹈家、唐藝舞坊創辦人謝露嬉，本周接種第一針新冠疫苗。（唐藝舞坊提供）

部分華人捷足先登，已完成流感疫苗注射，身體和精神「感覺正常，沒有異樣」。

亞凱迪亞的林太太表示，她日前到住家附近的CVS藥房取藥，看到外面張貼著免費感冒疫苗注射的標牌，進去詢問相關醫師，得到的答案是强烈建議施打。

林女士表示，醫師同時給她提供的一張登記表格，其中的一欄是詢問過去14天内是否有打新冠疫苗，但醫師並沒有說，14天内接種新冠疫苗能或不能打感冒疫苗。林女士表示，自己是三個月前完成了兩針新冠疫苗接種。

林女士表示，注射感冒預防針之後身體幾乎沒有什麽反應，只是開始幾個小時感覺有些累，但很快恢復。與林女士一同前往CVS的李小姐也接種感冒疫苗，身體反應與林女士類似。她表示，與之前接種新冠疫苗尤其是第二針相比，感冒疫苗簡直是小巫見大巫。

旅美青年舞蹈家、唐藝舞坊創辦人謝露嬉本周接種第一針新冠疫苗。（唐藝舞坊提供）
旅美青年舞蹈家、唐藝舞坊創辦人謝露嬉本周接種第一針新冠疫苗。（唐藝舞坊提供）

唐藝舞坊創辦人謝露嬉本周接種第一針新冠疫苗，在聖蓋博谷華人社區較晚接種新冠疫苗。她表示，即便是在疫情最嚴重的時候，自己也戴著口罩去逛街，相信防疫關鍵要靠自己的身體。不過最近自己的舞坊重新開學，為了讓學生和家長放心，也應家人的關心和要求，最終決定還是接種疫苗。

流感疫苗 華人 亞凱迪亞

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