我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情何時終結？看法分歧 悲觀先生：水晶球烏雲密布

中國整頓演藝圈 作家預測：下一波封殺李安

反罷免投票前夕 紐森訪華埠尋求支持

記者李雪／洛杉磯報導
紐森造訪華埠。（記者李雪／攝影）
紐森造訪華埠。（記者李雪／攝影）

加州州長紐森的罷免選舉，9月14日是投票最後一天，也是通訊投票必須寄回各縣選務處的截止日。這場選舉在全國備受關注，而在距投票截止日還有九天之際，紐森5日來到洛杉磯市華埠，會見華裔社區領袖和官員，敦促民眾投票反對罷免案，並對移民社區強調對手的反移民和排外傾向。

影音來源：記者李雪

當天活動得到華埠不少僑界人士到場支持。紐森敦促民眾對罷免案投反對票，指出這是對多元化、進步，以及對難民和移民的支持。

紐森表示，他成長在舊金山，對該市擁有最早的華埠感到自豪，從小就認為舊金山是最多元的地方，但也知道在洛杉磯的華埠，多元化是另一個規模。加州有今天也歸功於亞太裔社區的貢獻，他感到很自豪。因此當過去四年川普政府發表仇恨言論，喚起仇外思潮時，他毫不猶豫地站出來反對。他提醒曾經的排華法案、排日政策，都在加州發生過，因此對如今的包容社會不能覺得理所當然，仍要謹記並維護。

距離投票還有九天，他請亞裔社區民眾仔細閱讀請願書，請願書中從頭到尾都在用冒犯的語言攻擊移民。他表示，罷免活動的主導者，竟然說過要給所有移民，包括17%的亞裔，植入晶片。他不敢相信這樣的言論，這將罷免活動背後的仇外和仇恨本質暴露了出來。他指出正是這些人，在四處傳播「功夫流感」這類胡話，傳播針對亞裔的仇恨。仇外思潮由來已久，但是時候站出來對罷免案投反對票，也就是對這種仇恨說不。

據查證，紐森所說的是罷免委員會的領導者Orrin Heatlie，他曾在2019年在臉書上寫道，「給所有非法移民植入晶片。這有用！問問動物管理局就知道了！」日前該貼文被紐森曝光後，Heatlie解釋說，他並不支持給任何人植入晶片，只是用誇張的說法想要激起討論。

紐森造訪華埠。（記者李雪／攝影）
紐森造訪華埠。（記者李雪／攝影）

當天到場支持紐森的國會眾議員趙美心表示，必須盡力確保這次罷免被擊敗，「我們不能讓川普的克隆人上任」，尤其紐森為抗擊疫情所做的所有事情，「我們的生命取決於這次選舉」。共和黨人正在玩的危險遊戲，無疑會將亞太裔社區的生命置於危險之中。在疫情期間，「武漢流感」或「中國病毒」的仇恨言論和種族主義詞語，令針對亞裔的暴力和仇恨犯罪劇增。而目前共和黨最熱門競選人艾德（Larry Elder）竟為這些言論辯護。

她表示如果艾德獲勝，他們將會收回移民權利，拒絕向無證移民提供教育和緊急醫療等公共福利；他們甚至還倡導終止出生公民權，「這太離譜了」。在會後採訪時，趙美心表示對這次罷免選舉仍感到擔憂和緊張。

州眾議員周本立表示，過去幾年紐森做出不少對亞裔有利的政策，幾週前剛簽署約1.56億元預算對抗仇恨犯罪，這對遭受仇恨亞裔犯罪的華人社區會有很大幫助。

對於華人關注的遊民問題，周本立表示在州的層面已經做了許多努力，包括門匙計畫和家匙計畫在內的一系列政策，他相信未來會有更多政策出台解決問題。而華人關注的公共安全問題也一樣，州層級做了許多努力，包括許多居民擔心的950元以下變輕罪的問題，他也曾做過法案和項目來試圖解決，計畫將在接下來的幾個月或幾年裡，會和州長一起來制定針對華裔社區有積極影響的政策。

當天活動還有州眾議員土村康郎（Albert Muratsuchi）、聖蓋博副市長廖欽和、蒙特利公園市議員羅霈霆、洛杉磯社區學院學區理事會方樹強，以及羅省中華會館主席廖美華、監事長鄺松齡、顧問馬樹榮、華埠服務中心執行長伍競群、洛杉磯華美博物館董事會主席阮桂銘等人出席。

紐森 非法移民 亞裔

上一則

警消拒打疫苗 美國社會縮影

下一則

洛縣疫情趨緩 Mu變種病毒傳染力待研究

延伸閱讀

加州州長籲華裔投票反對罷免 支持多元化和移民

加州州長籲華裔投票反對罷免 支持多元化和移民
罷免投票日近 灣區各縣增設投票中心

罷免投票日近 灣區各縣增設投票中心
紐森反罷免 8月份即花3600萬元

紐森反罷免 8月份即花3600萬元
APAPA 18日慶20周年 與亞裔社區並肩前行

APAPA 18日慶20周年 與亞裔社區並肩前行
紐森批共和黨是「反疫苗十字軍」 艾德：扯謊

紐森批共和黨是「反疫苗十字軍」 艾德：扯謊
罷免紐森反思 兩害相權取其輕

罷免紐森反思 兩害相權取其輕

熱門新聞

一些中國父母紛紛「以愛之名」阻止孩子入美籍讓其回國盡孝。（檔案圖片）

中美不睦 中國父母阻子女入美籍 「回家啃老也沒關係」

2021-09-03 13:48
完全接種疫苗者的突破性感染病例正在增加。（美聯社）

華人已打兩針疫苗 但與未接種友人吃飯染疫 症狀不輕

2021-08-30 18:38
近日很多在美國的微信用戶收到微信政策更新提醒，雖然很多人未留意款項細則，但是裡面一些款項顯然是限制美國用戶的法律權利。（微信截圖）

為何美國微信用戶收到更新政策？ 為了限制提告？

2021-08-29 16:05
中國境內機場，留學生排著很長的隊伍。（留學生提供）

中國留學生赴美直飛航班 出發前被取消 要求改轉機

2021-09-02 02:20
紅岩峽谷地貌特殊，色彩艷麗。（蕭愛提供）

加州竟也藏赤壁 怪石嶙峋景美如畫

2021-09-02 14:59
房子裝修到一半，工人跑路的現象，近日在南加州屢屢發生。（讀者提供）

世說新聞／裝修到一半工人突跑路 坑慘買房華人

2021-09-04 13:34

超人氣

更多 >
謝霆鋒急退加拿大籍 親喊：我是中國人

謝霆鋒急退加拿大籍 親喊：我是中國人
禁止拜登支持者進入的餐廳 生意好到完售緊急關門

禁止拜登支持者進入的餐廳 生意好到完售緊急關門
傳吳亦凡為減刑供出47人 名單全是大咖再爆案外案

傳吳亦凡為減刑供出47人 名單全是大咖再爆案外案
國稅局今年已發1100萬封錯誤補稅信 8成是這類人

國稅局今年已發1100萬封錯誤補稅信 8成是這類人
法拉盛1家3口地下室淹死 喪葬無著

法拉盛1家3口地下室淹死 喪葬無著