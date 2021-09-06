亞凱迪亞夫婦 自宅內遭槍殺

案發現場在Huntington Drive 600號街區，附近有眾多華人居住。（記者邵敏／攝影）

南加華人 聚集城市亞凱迪亞 市（Arcadia）5日發生槍擊 命案，一名男子和一名女子雙雙被槍殺，兩名受害者都在現場被宣布死亡，案發地點在亞市大型Westfield購物中心的南邊。未經警方證實的消息指出，兩名死者可能是一對白人夫婦，地點在民宅內。

警官Eva Jimenez稱，槍擊案發生在5日上午11時05分，案發地點是Huntington Drive 600號街區，在通知家屬前，被害人的姓名暫未被公布 。警方稍晚表示，死者年約50餘歲，案發民宅沒有強行破壞進入的痕跡。

據了解，警方目前尚不清楚槍擊案的殺人動機，嫌疑人仍在逃，沒有相關體貌特徵的描述。本報記者當天並致電警局，希望了解案件的更多細節信息，但截至發稿前，沒有得到相關回覆。

記者在案發現場附近走訪時，一名白人居民稱，兇殺案就發生在他家隔壁，當天上午11時，他聽到槍聲，但不確定有幾聲。他還指出，兇案發生的家庭中住著一對白人夫妻，他猜測是夫妻兩人開槍互相射殺對方。但這名居民的描述目前並沒有得到警方證實。

該案的案發現場附近有眾多華人居住，有些人表示尚不知道有命案發生，而在聽到此案發生後，很多華人居民都表示恐慌。

洛縣警局兇殺科偵探目前正協助亞凱迪亞警方調查此案。任何知情者可致電LASD兇殺科，電話：323-890-5500。匿名舉報者可撥打熱線電話：800-222-8477。