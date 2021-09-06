我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情何時終結？看法分歧 悲觀先生：水晶球烏雲密布

中國整頓演藝圈 作家預測：下一波封殺李安

罷免紐森 南加「紅區」橙縣、內陸帝國也不支持

編譯組／綜合報導
紐森5日造訪洛杉磯華埠。民調顯示，即便在南加州共和黨的「紅區」，支持罷免的民眾仍是少數。（記者李雪／攝影）
紐森5日造訪洛杉磯華埠。民調顯示，即便在南加州共和黨的「紅區」，支持罷免的民眾仍是少數。（記者李雪／攝影）

洛杉磯時報報導，最新民調顯示，大多數左傾沿海城市如洛杉磯和舊金山等選民，反對罷免民主黨州長紐森（Gavin Newsom），即使在共和黨大本營的「紅區」橙縣和內陸帝國，罷免的熱情也不高。民調並顯示，「疫情」是罷免選舉最重要的議題，其他都不是優先選項。

加州無黨派公共政策研究所（Public Policy Institute of California，PPIC）民調發現，58%選民希望紐森留任，39%支持罷免。內陸帝國54%反對罷免，46%贊成，橙縣與聖地牙哥地區，50%反對罷免，45%贊成，兩方誤差值約3.4個百分點。

克萊蒙麥肯納學院（Claremont McKenna College）政治學教授皮特尼（John Pitney）說，若在選舉日仍有這樣的數據，罷免就沒戲唱了。但他補充，「共和黨票數當天可能激增，他們等著當天親自投票。」

在2018年州長競選中，紐森在加州以62%得票率，擊敗38%得票率的共和黨挑戰者考克斯（John Cox），儘管考克斯在內陸帝國與橙縣表現比其他地區強得多。

政府過度干預不是問題

PPIC民調發現，可能的選民認為，新冠肺炎是最重要問題，而非經濟、無家可歸和住房成本。

橙縣查普曼大學政治系副教授斯莫勒（Fred Smoller）指出，「疫情是罷免選舉最重要的議題。」他說，雖然反對防疫規定的抗爭者贏得很多關注，但大多數人認為病毒真實存在，接種疫苗和保持社交距離是正確方法，他們認為政府的過度干預不是問題，真正的問題是病毒，而這正是讓紐森免於被罷免的優勢。

部分罷免選舉候選人來自內陸帝國，該地區有支持罷免的標誌與競選活動，但對普通居民來說，這不一定會轉化爲真正行動，更不用說這些候選人的名字，是否會被大家記住。

69歲的Mary Johnson在Calimesa說，「我甚至不知道最近有選舉，我喜歡紐森，人們是希望他下台嗎？如果是的話，我會投反對票。」她是退休空服人員，她的家鄉休士頓，「否定新冠肺炎」，但她感謝紐森「快速分發疫苗，強制戴口罩。」

橙縣27歲的美髮師Linda Greep傾向罷免紐森。她說，她的商店2020年3月關閉後，一年多以來失去工作。她和同事及同行們指責紐森破壞他們的業務。

通訊投票有利紐森

43歲的瓦勒斯（Wallace）認為紐森被罷免，是源於疫情之下商家、教堂關閉。他說，他和一些認識的商家選民們，都會在當天投下支持罷免票。

目前紐森最大的兩名競爭對手，是考克斯和保守派主持人艾德（Larry Elder）。若有足夠的民主黨人出來投票，紐森支持者便有信心獲勝。

斯莫勒說，「我的論點是紐森會獲勝，他會贏得通訊投票」，他說，「共和黨人在特別選舉中獲得的優勢已消失。選票會寄到你家，每個人都會收到。你不必去投票站，對許多人來說，大大降低參與投票的成本。」

至目前為止，通訊投票結果顯示，民主黨人選票是共和黨人的兩倍多，這對罷免支持者是個令人沮喪的跡象。

紐森 通訊投票 共和黨

上一則

洛縣疫情趨緩 Mu變種病毒傳染力待研究

延伸閱讀

加州州長籲華裔投票反對罷免 支持多元化和移民

加州州長籲華裔投票反對罷免 支持多元化和移民
罷免投票日近 灣區各縣增設投票中心

罷免投票日近 灣區各縣增設投票中心
紐森反罷免 8月份即花3600萬元

紐森反罷免 8月份即花3600萬元
APAPA 18日慶20周年 與亞裔社區並肩前行

APAPA 18日慶20周年 與亞裔社區並肩前行
加州租客驅逐保護令延長至9月30日

加州租客驅逐保護令延長至9月30日
紐森批共和黨是「反疫苗十字軍」 艾德：扯謊

紐森批共和黨是「反疫苗十字軍」 艾德：扯謊

熱門新聞

一些中國父母紛紛「以愛之名」阻止孩子入美籍讓其回國盡孝。（檔案圖片）

中美不睦 中國父母阻子女入美籍 「回家啃老也沒關係」

2021-09-03 13:48
完全接種疫苗者的突破性感染病例正在增加。（美聯社）

華人已打兩針疫苗 但與未接種友人吃飯染疫 症狀不輕

2021-08-30 18:38
近日很多在美國的微信用戶收到微信政策更新提醒，雖然很多人未留意款項細則，但是裡面一些款項顯然是限制美國用戶的法律權利。（微信截圖）

為何美國微信用戶收到更新政策？ 為了限制提告？

2021-08-29 16:05
中國境內機場，留學生排著很長的隊伍。（留學生提供）

中國留學生赴美直飛航班 出發前被取消 要求改轉機

2021-09-02 02:20
紅岩峽谷地貌特殊，色彩艷麗。（蕭愛提供）

加州竟也藏赤壁 怪石嶙峋景美如畫

2021-09-02 14:59
房子裝修到一半，工人跑路的現象，近日在南加州屢屢發生。（讀者提供）

世說新聞／裝修到一半工人突跑路 坑慘買房華人

2021-09-04 13:34

超人氣

更多 >
謝霆鋒急退加拿大籍 親喊：我是中國人

謝霆鋒急退加拿大籍 親喊：我是中國人
禁止拜登支持者進入的餐廳 生意好到完售緊急關門

禁止拜登支持者進入的餐廳 生意好到完售緊急關門
傳吳亦凡為減刑供出47人 名單全是大咖再爆案外案

傳吳亦凡為減刑供出47人 名單全是大咖再爆案外案
國稅局今年已發1100萬封錯誤補稅信 8成是這類人

國稅局今年已發1100萬封錯誤補稅信 8成是這類人
法拉盛1家3口地下室淹死 喪葬無著

法拉盛1家3口地下室淹死 喪葬無著