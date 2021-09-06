罷免紐森 南加「紅區」橙縣、內陸帝國也不支持

紐森5日造訪洛杉磯華埠。民調顯示，即便在南加州共和黨的「紅區」，支持罷免的民眾仍是少數。（記者李雪／攝影）

洛杉磯時報報導，最新民調顯示，大多數左傾沿海城市如洛杉磯和舊金山等選民，反對罷免民主黨州長紐森 （Gavin Newsom），即使在共和黨 大本營的「紅區」橙縣和內陸帝國，罷免的熱情也不高。民調並顯示，「疫情」是罷免選舉最重要的議題，其他都不是優先選項。

加州無黨派公共政策研究所（Public Policy Institute of California，PPIC）民調發現，58%選民希望紐森留任，39%支持罷免。內陸帝國54%反對罷免，46%贊成，橙縣與聖地牙哥地區，50%反對罷免，45%贊成，兩方誤差值約3.4個百分點。

克萊蒙麥肯納學院（Claremont McKenna College）政治學教授皮特尼（John Pitney）說，若在選舉日仍有這樣的數據，罷免就沒戲唱了。但他補充，「共和黨票數當天可能激增，他們等著當天親自投票。」

在2018年州長競選中，紐森在加州以62%得票率，擊敗38%得票率的共和黨挑戰者考克斯（John Cox），儘管考克斯在內陸帝國與橙縣表現比其他地區強得多。

政府過度干預不是問題

PPIC民調發現，可能的選民認為，新冠肺炎是最重要問題，而非經濟、無家可歸和住房成本。

橙縣查普曼大學政治系副教授斯莫勒（Fred Smoller）指出，「疫情是罷免選舉最重要的議題。」他說，雖然反對防疫規定的抗爭者贏得很多關注，但大多數人認為病毒真實存在，接種疫苗和保持社交距離是正確方法，他們認為政府的過度干預不是問題，真正的問題是病毒，而這正是讓紐森免於被罷免的優勢。

部分罷免選舉候選人來自內陸帝國，該地區有支持罷免的標誌與競選活動，但對普通居民來說，這不一定會轉化爲真正行動，更不用說這些候選人的名字，是否會被大家記住。

69歲的Mary Johnson在Calimesa說，「我甚至不知道最近有選舉，我喜歡紐森，人們是希望他下台嗎？如果是的話，我會投反對票。」她是退休空服人員，她的家鄉休士頓，「否定新冠肺炎」，但她感謝紐森「快速分發疫苗，強制戴口罩。」

橙縣27歲的美髮師Linda Greep傾向罷免紐森。她說，她的商店2020年3月關閉後，一年多以來失去工作。她和同事及同行們指責紐森破壞他們的業務。

通訊投票 有利紐森

43歲的瓦勒斯（Wallace）認為紐森被罷免，是源於疫情之下商家、教堂關閉。他說，他和一些認識的商家選民們，都會在當天投下支持罷免票。

目前紐森最大的兩名競爭對手，是考克斯和保守派主持人艾德（Larry Elder）。若有足夠的民主黨人出來投票，紐森支持者便有信心獲勝。

斯莫勒說，「我的論點是紐森會獲勝，他會贏得通訊投票」，他說，「共和黨人在特別選舉中獲得的優勢已消失。選票會寄到你家，每個人都會收到。你不必去投票站，對許多人來說，大大降低參與投票的成本。」

至目前為止，通訊投票結果顯示，民主黨人選票是共和黨人的兩倍多，這對罷免支持者是個令人沮喪的跡象。