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染Mu病毒增 洛縣憂防疫破口

記者王若然╱綜合報導
Mu病毒有可能攻破疫苗防護。（美聯社）
Mu病毒有可能攻破疫苗防護。（美聯社）

洛杉磯縣4日新增36例新冠肺炎死亡病例，以及新增2100確診病例。雖然Delta病毒仍是新冠疫情的主導病毒，但洛縣衛生局官員表示，另一種傳染性很強的新冠變異病毒Mu也在洛縣出現，並可能突破現有疫苗的防護。

根據洛杉磯縣公共衛生局，在6月19日至8月21日期間，有167例Mu變種病毒病例。其中多數是在7月確診的。

Mu變種病毒被世界衛生組織定義為「需要關注的變種病毒」。而此前Delta被定義為「需要擔憂的變種病毒」。Mu變種病毒最先在哥倫比亞被發現，至今已傳播至39個國家。初步研究發現，Mu病毒有潛在可能性會擊破目前已有疫苗的防護。但洛縣衛生局在3日的聲明中表示，「尚須更多研究來決定Mu病毒是否更具傳染性或有更高致死率，或可攻破疫苗防護。」

洛杉磯縣衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，「Mu病毒在洛縣被發現，以及在全球的傳播，證實了洛縣民眾需要繼續採取防疫措施來保護自己和他人，所以，打疫苗和採取其他防疫措施很重要。這樣做可以打破病毒傳播鏈，防止它變種為更危險的病毒。」

在洛縣4日新增的36例死亡病例中，10名死者為50歲以下。目前洛縣累積死亡病例數為2萬5434人。自疫情爆發以來的新冠肺炎死亡病例中，90%有其他基礎疾病。

洛杉磯縣新冠肺炎住院人數近日穩定下降。4日有1537人，3日有1593人，2日有1641人。4日ICU病人有445人，3日有453人。

費若此前表示，洛縣近日新確診人數逐漸放緩，洛縣本周累計傳染率是每10萬居民有159個病例，相比上周下降16%，相比8月中高峰期下降22%。

費若表示，雖然新增病例增加地逐步放緩，但仍有很多人感染Delta病毒。她說，「在看洛杉磯縣數字時，依舊有數千人感染新冠。而沒有打疫苗的民眾則是病毒最好的傳播庫。」

洛縣檢測陽性率略有升高，3日陽性率為3.3%，比前一天的2.97%有所升高。洛縣目前12歲以上居民中，有75%至少接種一針疫苗，65%完整接種。

費若說，在完整接種疫苗的530萬人中，有3萬7614人確診新冠肺炎，確診率為0.71%，有1049人住院，住院率為0.02%。洛縣完整接種疫苗的民眾，118人因新冠死亡，該比例為0.0022%。

洛縣 疫苗 變種病毒

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