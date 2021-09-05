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修屋工為出價更高項目毀約落跑 華人無奈親上陣裝修

記者王若然／洛杉磯報導
裝修工期拖延是普遍現象。（Pexels）
裝修工期拖延是普遍現象。（Pexels）

如今的南加州，不僅好房一屋難求，而買房後的裝修也不易。有華人屋主表示，自己房子裝修到一半，工人突然跑路，眼看出租日期將近，不得不拉上三五好友自己動手裝修。而裝修到一半工人跑路的現象並非個例。裝修工同時幾處接活導致工期一再拖延的現象也不少見，背後的深層原因是裝修業供需不平衡。

加州居民張女士，今年6月趁著貸款利率低，在安大略（Ontario）購置了一套房產想用來出租。她在7月中找好了租客並簽訂協議，定於9月1日正式出租。張女士請了一位華人裝修工，雙方商定好在9月1日前完成裝修。

張女士說，剛開始這名裝修工做得還挺順利，但某日中午做到一半他突然說要走了。張女士以為他要去吃中飯，沒想到等到下午也不見他返回。張女士打電話給他也無人接聽，半途而廢。

張女士說，此前與這名工人的談話中得知他近期還接了其他工程，因此估計可能因為其他工程利潤大，就放棄她家的裝修工作，但又不好明說，因此乾脆玩失蹤。

張女士說，因為南加地區裝修隊很夯，想臨時找新人接手基本上不可能。而房子延遲出租一天，都是銀行貸款與租金的流失。為按期完成裝修，張女士就叫上三五好友自己動手裝修。然而，天氣炎熱加上新手上路，可謂事倍功半。她們依靠Youtube視頻邊學邊幹，包括刷牆、鋸木板等，最後總算交差，實屬不易。

南加州另一位居民譚女士，在裝修自家新屋時也遇到類似問題。她當時請了一名西裔裝修工，開始時雙方商定約兩個月完成裝修，費用在三萬元左右。可沒想到開工後，裝修效率低得離譜，一周只來一兩天，每次裝修時長也不到八小時。對方表示還有其他工程在忙，所以進度慢。就這樣拖拖拉拉裝修了四個多月，工錢也比之前預期的高出兩、三萬元。

工程裝修到一半，工人就去別的地方幹活，屋主要麼找不到工人，要麼工程被拖延數月。這種情況其實一直存在。只不過近期特別普遍。「Zaia建築」投資人Zaia解表示，造成這種現象的最主要原因，就是裝修業人少活多。一些工程做到一半，為了出價更高的的裝修項目就「轉移陣地」。雖然裝修工人的薪資，已經從以前的180至190元一天提高到現在的210至220元一天，但還有很多人轉行到其他收入更高的行業，如種植大麻、包裝、物流業等，導致該行業勞動力更加缺乏。

Zaia解說，美國裝修行業工人的整體流動性大，特別是華人。相比之下，中國大陸的建築工人都是正式員工，與建築工程的關係十分緊密，並且中國的建築工程規模大，工期一做兩三年，比較穩定。而美國的建築工人大多以小承包形式接活，工人與包工頭的關係是鬆散的，不像一般公司有簽約合同嚴格管理。

南加 加州 華人

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