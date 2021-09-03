我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

罷免加州州長紐森最新民調： 58%反對 39%支持

孟晚舟歸期未定 中企開始抵制加拿大並撤資

中美不睦 中國父母阻子女入美籍 「回家啃老也沒關係」

本報記者／洛杉磯報導
一些中國父母紛紛「以愛之名」阻止孩子入美籍讓其回國盡孝。（檔案圖片）
一些中國父母紛紛「以愛之名」阻止孩子入美籍讓其回國盡孝。（檔案圖片）

中美關係緊張，且受疫情影響，中美兩地探親旅遊來往幾乎停滯，在此大環境下，一些中國父母紛紛「以愛之名」，讓子女針對是否辦綠卡和入籍做出選擇。甚至有的父母拒絕幫孩子做出生公證，以阻止其辦理綠卡；也有父母以親情要脅，阻止孩子入籍，讓其回國盡孝。

華人Tina王近日排期輪到，要提交485表格調整身分了。她聯繫在中國的父母，請他們幫忙辦理出生公證，結果在上海的父母拒絕，並要她不要辦綠卡了，直接回國。Tina說，她來美國七年，光是排期就等四年多，眼看曙光在望，父母卻在最後關頭阻止她辦綠卡，她完全沒想到的。

她說，如果父母不希望她留在美國，當初就不該讓她大學畢業來美讀書。現在中美關係緊張了，又讓她放棄綠卡回國。父母每次為她做決定都沒問過她的意見，這讓她很傷心。她特別查詢了出生公證，需要戶口本和身分證去公安局辦理，如果父母堅持不幫她辦理，她現在也無法回國，真的可能延誤她遞交485表格。

還有華人被父母阻止入籍，華人江先生來美國十年，馬上就能申請入美國國籍，但他的父母最近卻給他下了最後通牒，讓他不要入籍，再掙幾年錢就回國。原因是父母年紀大了，需要他照顧，即使回來啃老也沒關係。

江先生說，或許是沒有結婚，父母一直都當他是孩子，認為他在美國一個人毫無意義，還不如回國一家人團聚。尤其這兩年父母身體不如從前，這些他都可以理解，但他在美國多年，在這邊有自己的人脈和工作，讓他放棄一切回去，他也非常不捨。而且他這個年紀，回中國重新開始，也沒有什麼好的工作機會。他面臨兩難的選擇，他想讓父母過來美國，但是他們又不適應這裡。疫情也讓他無法經常回國多探望父母，每次在電話裡談及此事，雙方都不歡而散。

疫情加上如今的中美關係，讓很多人面臨著身分的選擇，也有一些人更迫切的想留在美國。律師劉龍珠表示，現在中國對出來的人控制比較嚴，美國對進來的人也嚴格管控，但越是這樣，有些人想來美國的慾望更強烈。最近詢問移民的人越來越迫切，主要是留學生，想畢業後能留在美國，轉換身分最容易的就是結婚拿綠卡，其次是職業移民。還有一些在中國的人也在找各種關係，讓在美國的親戚朋友找一個公司掛名，辦理綠卡。

美國 綠卡 中國

上一則

華人罷免賈斯康 可到3地點簽名

下一則

洛縣確診下降 公衛局長：還不能鬆懈下來

延伸閱讀

中美關係緊張 華人父母以愛之名 阻止子女辦綠卡或入籍

中美關係緊張 華人父母以愛之名 阻止子女辦綠卡或入籍
10月1日起…申請綠卡 沒打新冠疫苗不發

10月1日起…申請綠卡 沒打新冠疫苗不發
孩子返校 如何緩解分離焦慮 專家教戰

孩子返校 如何緩解分離焦慮 專家教戰
男人的通病

男人的通病
先打預防針？微信更新條款 限制美用戶權益

先打預防針？微信更新條款 限制美用戶權益
為何美國微信用戶收到更新政策？ 為了限制提告？

為何美國微信用戶收到更新政策？ 為了限制提告？

熱門新聞

南加兩姐妹感染新冠七個月後，仍被拒絕登機回國。（LL女士提供）

華女染疫康復七個月返中仍被拒 原因竟是這......

2021-08-28 03:20
完全接種疫苗者的突破性感染病例正在增加。（美聯社）

華人已打兩針疫苗 但與未接種友人吃飯染疫 症狀不輕

2021-08-30 18:38
盧張天美在採訪中開玩笑說，因為自己生下來時醜，所以叫天美。（記者陳開／攝影）

世說新聞／九旬華婦3次患癌 奇跡康復秘訣是這些

2021-08-28 13:08
近日很多在美國的微信用戶收到微信政策更新提醒，雖然很多人未留意款項細則，但是裡面一些款項顯然是限制美國用戶的法律權利。（微信截圖）

為何美國微信用戶收到更新政策？ 為了限制提告？

2021-08-29 16:05
中國境內機場，留學生排著很長的隊伍。（留學生提供）

中國留學生赴美直飛航班 出發前被取消 要求改轉機

2021-09-02 02:20
一些中國父母紛紛「以愛之名」阻止孩子入美籍讓其回國盡孝。（檔案圖片）

中美關係緊張 華人父母以愛之名 阻止子女辦綠卡或入籍

2021-09-02 19:40

超人氣

更多 >
趙薇夫婦驚人財產曝光 星港法共有8棟「豪宅莊園」

趙薇夫婦驚人財產曝光 星港法共有8棟「豪宅莊園」
美東至少46死 新州多達23人 艾妲強降雨 500年一遇

美東至少46死 新州多達23人 艾妲強降雨 500年一遇
圖輯／紐約市雨災至少9死 降雨破1927年紀錄

圖輯／紐約市雨災至少9死 降雨破1927年紀錄
紐約歷史級暴雨 市府：受災戶90天內可索賠

紐約歷史級暴雨 市府：受災戶90天內可索賠
紐約公寓地下室成絕命池 淹死11人 非法出租問題重重

紐約公寓地下室成絕命池 淹死11人 非法出租問題重重