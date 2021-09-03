中美不睦 中國父母阻子女入美籍 「回家啃老也沒關係」

一些中國父母紛紛「以愛之名」阻止孩子入美籍讓其回國盡孝。（檔案圖片）

中美關係緊張，且受疫情影響，中美兩地探親旅遊來往幾乎停滯，在此大環境下，一些中國 父母紛紛「以愛之名」，讓子女針對是否辦綠卡 和入籍做出選擇。甚至有的父母拒絕幫孩子做出生公證，以阻止其辦理綠卡；也有父母以親情要脅，阻止孩子入籍，讓其回國盡孝。

華人Tina王近日排期輪到，要提交485表格調整身分了。她聯繫在中國的父母，請他們幫忙辦理出生公證，結果在上海的父母拒絕，並要她不要辦綠卡了，直接回國。Tina說，她來美國 七年，光是排期就等四年多，眼看曙光在望，父母卻在最後關頭阻止她辦綠卡，她完全沒想到的。

她說，如果父母不希望她留在美國，當初就不該讓她大學畢業來美讀書。現在中美關係緊張了，又讓她放棄綠卡回國。父母每次為她做決定都沒問過她的意見，這讓她很傷心。她特別查詢了出生公證，需要戶口本和身分證去公安局辦理，如果父母堅持不幫她辦理，她現在也無法回國，真的可能延誤她遞交485表格。

還有華人被父母阻止入籍，華人江先生來美國十年，馬上就能申請入美國國籍，但他的父母最近卻給他下了最後通牒，讓他不要入籍，再掙幾年錢就回國。原因是父母年紀大了，需要他照顧，即使回來啃老也沒關係。

江先生說，或許是沒有結婚，父母一直都當他是孩子，認為他在美國一個人毫無意義，還不如回國一家人團聚。尤其這兩年父母身體不如從前，這些他都可以理解，但他在美國多年，在這邊有自己的人脈和工作，讓他放棄一切回去，他也非常不捨。而且他這個年紀，回中國重新開始，也沒有什麼好的工作機會。他面臨兩難的選擇，他想讓父母過來美國，但是他們又不適應這裡。疫情也讓他無法經常回國多探望父母，每次在電話裡談及此事，雙方都不歡而散。

疫情加上如今的中美關係，讓很多人面臨著身分的選擇，也有一些人更迫切的想留在美國。律師劉龍珠表示，現在中國對出來的人控制比較嚴，美國對進來的人也嚴格管控，但越是這樣，有些人想來美國的慾望更強烈。最近詢問移民的人越來越迫切，主要是留學生，想畢業後能留在美國，轉換身分最容易的就是結婚拿綠卡，其次是職業移民。還有一些在中國的人也在找各種關係，讓在美國的親戚朋友找一個公司掛名，辦理綠卡。