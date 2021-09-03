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罷免加州州長紐森最新民調： 58%反對 39%支持

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罷免案 紐森逆轉取得優勢 民調：58%選民反對

編譯組╱綜合報導

加州無黨派的公共政策研究所（Public Policy Institute of California）最新民調顯示，加州58%選民反對罷免加州州長紐森（Gavin Newsom），39%支持罷免。愈來愈多人擔心紐森被罷免後，最有可能接替他的是極右翼保守派州長。

洛杉磯時報報導，此調查在截至8月29日的九天內進行，替紐森帶來一些希望。紐森在過去一個月，一直擔心民主黨和無黨派選民間「熱情差距」，可能導致他的政治生涯劃下句點，特別是在共和黨人高度參與罷免的情況下。

紐森在反罷免案最新民調中取得優勢。(KTLA)
紐森在反罷免案最新民調中取得優勢。(KTLA)

紐森攻擊共和黨候選人的廣告覆蓋加州，將他們塑造成前總統川普的信徒，他們反對政府強制要求接種新冠肺炎疫苗和戴口罩等。

紐森在8月31日於奧克蘭舉行的宣傳疫苗接種活動中表示，加州需將罷免選舉視為攸關生死的決定，因共和黨候選人將取消他要求學童在教室戴口罩規定，並取消醫療工作者、州府雇員、教師和學校工作人員，強制疫苗接種或定期檢測等要求。

愈來愈多選民憂罷免後果

公共政策研究所主任Mark Baldassare表示，民調最有說服力的調查結果之一是，若紐森在9月14日大選中被罷免，選民對加州可能出現的後果更加憂心，愈來愈多人開始質疑罷免行動是否可行。

調查發現，41%選民表示，若紐森被罷免，加州情況會更糟。31%認為加州會好轉，44%人認為利用罷免程序罷免紐森是合適的，該數字低於3月份的52%。

在民主黨與共和黨員登記選民比例幾乎二比一的加州，選民對紐森罷免的看法，很大程度上與黨派一致。

十分之九的民主黨選民反對罷免紐森，82%的共和黨選民希望他下台。無黨派偏好選民49%反對罷免，44%支持罷免。

然而，柏克萊加大政府研究所（UC Berkeley Institute of Governmental Studies）7月下旬發佈，由洛杉磯時報贊助的另一項民調發現，加州選民在罷免紐森議題上幾乎持平。

就罷免選舉來說，做出此一決定由其具有挑戰性。首先選舉是在一個奇怪的9月中旬舉行。加州上一次罷免選舉是在2003年10月，當時的州長戴維斯（Gray Davis）被共和黨人史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）取代。

紐森的罷免行動，主要集中在抗衡與川普有關連的共和黨人，他的主要的對手，是保守派脫口秀主持人、非洲裔的艾德（Larry Elder），他已成為許多川普支持者和福音派人士最愛。民調稱，艾德是最熱門取代紐森的人選。

艾德在共和黨候選人民調中領先。(ABC)
艾德在共和黨候選人民調中領先。(ABC)

紐森於1日晚間與Move On活動家Zoom視訊會議上，對艾德嚴加抨擊。紐森說，艾德上任第一天，就會通過行政命令，取消公立學校口罩令，與醫護人員、學校和州府雇員的疫苗令。

25%未決定繼任者選誰

在可能投票的選民中，26%支持艾德，前聖地牙哥市長福克納（Kevin Faulconer）支持率為5%。約翰考克斯（John Cox）為3%。四分之一的受訪者表示尚未決定，也有人表示不會投給任何代替的候選人。

加州州務卿表示，各縣選舉官員將有30天時間完成驗證點票，如果9月14日的罷免成功，將在9月14日後的第38天獲得州府認證。新任州長的任期將在2023年1月2日屆滿，因此無論誰當選，新任州長只有約一年兩個月的任期。

紐森 加州 共和黨

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