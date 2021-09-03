州長罷免選舉在即 華人組織籲踴躍投票

加州罷免州長紐森的選舉在即，美國華人政治聯盟呼籲選民關注權益，踴躍投票。（ABC）

加州 罷免州長選舉在即，美國華人政治聯盟呼籲選民關注權益，踴躍投票 。

加州選民將在9月14日決定在第一任期的州長紐森 （Gavin Newsom） 的政治命運，以及他是否會被46名挑戰者中的一位取代。

華人政治聯盟主席莊春惠指出，無論選民是任何政黨，贊成或反對罷免，或支持任何候選人，均應該參與今年的特別選舉。希望藉此機會鼓勵華人選民不要放棄在美國應有的權利和義務，積極參政，關心選舉，踴躍投票。

聯盟的目標是鼓勵社區民眾多了解選民權利，並協助他們登記成為合法選民。聯盟將擴大工作渠道，吸引更多志工為優質候選人進行助選催票。

政治聯盟名譽主席葉安利提醒，大家要注意此次選舉的日期和規定，選民將在選票上被問到兩個問題。第一個問題是：是否贊成罷免現任州長紐森？第二個問題是：如果紐森被罷免，選擇心目中的一位候選人。如果第一個問題超過半數以上贊成罷免，而第二個問題得票數最高的候選人，將取代紐森繼任他剩餘的任期。

如果第一個問題有50%或更多的選票支持「否」，紐森將繼續留任州長，以應對加州從新冠大流行到野火再到極端乾旱的一系列危機。但根據縣府選務處聲稱，第一個問題無論是投票贊成(YES) 或不贊成(NO)罷免，均可以在第二個問題圈選心目中的候選人。

葉安利分析，這次投票的重點在第一項問題，罷免是否成功都必須超過半數選票同意才能通過，如果成功罷免紐森，取而代之的候選人，可能只需要少數民意就可接任州長，所以建議選民要謹慎作出決定。

根據加州州務卿辦公室和洛杉磯縣選務處，從8月16日開始加州所有已登記的選民都將收到郵寄的選舉選票。從9月11日到9月14日，可以在全州各縣市的指定地點投票。