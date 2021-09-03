我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

罷免加州州長紐森最新民調： 58%反對 39%支持

孟晚舟歸期未定 中企開始抵制加拿大並撤資

州長罷免選舉在即 華人組織籲踴躍投票

【洛杉磯訊】
加州罷免州長紐森的選舉在即，美國華人政治聯盟呼籲選民關注權益，踴躍投票。（ABC）
加州罷免州長紐森的選舉在即，美國華人政治聯盟呼籲選民關注權益，踴躍投票。（ABC）

加州罷免州長選舉在即，美國華人政治聯盟呼籲選民關注權益，踴躍投票

加州選民將在9月14日決定在第一任期的州長紐森（Gavin Newsom） 的政治命運，以及他是否會被46名挑戰者中的一位取代。

華人政治聯盟主席莊春惠指出，無論選民是任何政黨，贊成或反對罷免，或支持任何候選人，均應該參與今年的特別選舉。希望藉此機會鼓勵華人選民不要放棄在美國應有的權利和義務，積極參政，關心選舉，踴躍投票。

聯盟的目標是鼓勵社區民眾多了解選民權利，並協助他們登記成為合法選民。聯盟將擴大工作渠道，吸引更多志工為優質候選人進行助選催票。

政治聯盟名譽主席葉安利提醒，大家要注意此次選舉的日期和規定，選民將在選票上被問到兩個問題。第一個問題是：是否贊成罷免現任州長紐森？第二個問題是：如果紐森被罷免，選擇心目中的一位候選人。如果第一個問題超過半數以上贊成罷免，而第二個問題得票數最高的候選人，將取代紐森繼任他剩餘的任期。

如果第一個問題有50%或更多的選票支持「否」，紐森將繼續留任州長，以應對加州從新冠大流行到野火再到極端乾旱的一系列危機。但根據縣府選務處聲稱，第一個問題無論是投票贊成(YES) 或不贊成(NO)罷免，均可以在第二個問題圈選心目中的候選人。

葉安利分析，這次投票的重點在第一項問題，罷免是否成功都必須超過半數選票同意才能通過，如果成功罷免紐森，取而代之的候選人，可能只需要少數民意就可接任州長，所以建議選民要謹慎作出決定。

根據加州州務卿辦公室和洛杉磯縣選務處，從8月16日開始加州所有已登記的選民都將收到郵寄的選舉選票。從9月11日到9月14日，可以在全州各縣市的指定地點投票。

紐森 加州 投票

上一則

加州理工學院中國同學會 農場採蔬果

下一則

好康報您知

延伸閱讀

離罷免投票剩兩周 加州州長紐森訪舊金山華埠

離罷免投票剩兩周 加州州長紐森訪舊金山華埠
離罷免投票僅剩兩周之際，加州州長紐森訪舊金山華埠

離罷免投票僅剩兩周之際，加州州長紐森訪舊金山華埠
「謝謝保護社區」屋崙社安隊護華埠有功 州長表揚

「謝謝保護社區」屋崙社安隊護華埠有功 州長表揚
紐森反罷免選情傳好消息 正反差距八個百分點

紐森反罷免選情傳好消息 正反差距八個百分點

加州強制打疫苗提案 民主黨放棄

加州強制打疫苗提案 民主黨放棄
剩2周要投票 「反罷免」紐森民調終於過半

剩2周要投票 「反罷免」紐森民調終於過半

熱門新聞

南加兩姐妹感染新冠七個月後，仍被拒絕登機回國。（LL女士提供）

華女染疫康復七個月返中仍被拒 原因竟是這......

2021-08-28 03:20
完全接種疫苗者的突破性感染病例正在增加。（美聯社）

華人已打兩針疫苗 但與未接種友人吃飯染疫 症狀不輕

2021-08-30 18:38
盧張天美在採訪中開玩笑說，因為自己生下來時醜，所以叫天美。（記者陳開／攝影）

世說新聞／九旬華婦3次患癌 奇跡康復秘訣是這些

2021-08-28 13:08
近日很多在美國的微信用戶收到微信政策更新提醒，雖然很多人未留意款項細則，但是裡面一些款項顯然是限制美國用戶的法律權利。（微信截圖）

為何美國微信用戶收到更新政策？ 為了限制提告？

2021-08-29 16:05
中國境內機場，留學生排著很長的隊伍。（留學生提供）

中國留學生赴美直飛航班 出發前被取消 要求改轉機

2021-09-02 02:20
一些中國父母紛紛「以愛之名」阻止孩子入美籍讓其回國盡孝。（檔案圖片）

中美關係緊張 華人父母以愛之名 阻止子女辦綠卡或入籍

2021-09-02 19:40

超人氣

更多 >
趙薇夫婦驚人財產曝光 星港法共有8棟「豪宅莊園」

趙薇夫婦驚人財產曝光 星港法共有8棟「豪宅莊園」
美東至少46死 新州多達23人 艾妲強降雨 500年一遇

美東至少46死 新州多達23人 艾妲強降雨 500年一遇
圖輯／紐約市雨災至少9死 降雨破1927年紀錄

圖輯／紐約市雨災至少9死 降雨破1927年紀錄
紐約歷史級暴雨 市府：受災戶90天內可索賠

紐約歷史級暴雨 市府：受災戶90天內可索賠
紐約公寓地下室成絕命池 淹死11人 非法出租問題重重

紐約公寓地下室成絕命池 淹死11人 非法出租問題重重