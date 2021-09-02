加州強制打疫苗提案 民主黨放棄

加州眾議員瓦克斯（Buffy Wicks，右）表示，她需要更多時間制定更強的強制接種疫苗法案。（AP）

加州 議會民主黨團在本會期結束前，已放棄有爭議的加州強制接種疫苗 AB 455提案。但此決定，仍可能增加對即將舉行的州長罷免選舉不確定性。

洛杉磯時報報導，加州眾議員瓦克斯（Buffy Wicks）表示，在上周推出草案內容被洩漏後，今年將不會推進這項提案，她需要更多時間制定立法文字更周延的法案。

儘管立法人員放棄該提案，但卻將決定權留給加州州長紐森 （Gavin Newsom），他可自行決定執行強制接種疫苗任務，保護加州不致在秋冬季疫情激增。

根據瓦克斯研擬的草案，要求加州人出示疫苗證明，才得以進入許多商家企業中，包括酒吧、餐廳、健身房、酒店、活動中心或運動場，都需出示全面接種證明。

提案並並要求公共和私營部門工作人員、員工、求職者和獨立承包商提供疫苗證明，或提供每周進行測試證明。年齡太小無法接種者，或正當理由者，可不受該規定約束。

瓦克斯認為，在Delta變種病毒肆虐之際，需用法案的法律效力提高疫苗接種率。

然而，在州議會9月10日休會前，該提案面臨嚴重障礙，包括如何執行、成本，及是否會影響14日紐森的罷免選舉。

紐森指出，將繼續考慮強制疫苗的可行性，不僅在立法機關，且通過州長直接授權。

但這項草案很快在罷免選舉中發酵，參與州長選舉的共和黨籍眾議員Kevin Kiley等人誓言與之抗爭。

共和黨政治顧問Rob Stutzman表示，很難權衡該提案對罷免產生的潛在影響，因沒有相關的最終細節。

強制要求疫苗接種的批評者在疫情期間舉行許多抗議活動，包括上周末，數百人聚集於聖塔蒙尼卡碼頭的「全球自由集會」活動。

加州商會執行副總裁Jennifer Barrera表示，該組織將與政策制定者合作提案，以增加疫苗接種，幫助阻止病毒傳播，而不會不必要的提高成本，或增加對雇主的訴訟。