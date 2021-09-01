懷孕24周染疫未接種 插管逃過死劫

一名護士正在給一名孕婦注射輝瑞疫苗。（美聯社）

南加橙縣一名母親，在懷孕24周時感染新冠，因為擔心疫苗 對胎兒的副作用，這名媽媽一直沒有接種新冠疫苗，感染病毒後，這位母親病情嚴重須接受插管治療，所幸現在母子平安，逃過此劫。

家住橙縣海豹灘（Seal Beach）的Kathryn Pederson，就是這個故事的主人公，她在經歷這場生死後說，「我其實也很想接種新冠疫苗，但腹中嬰兒這麼小，孕婦究竟是否可以安全接種疫苗，我難道要接種這個不太了解的疫苗嗎？」

Pederson的擔憂也是大多數懷孕媽媽共同的考慮，保護自己年幼的孩子，是為人母的天性。

為了盡可能降低感染風險，Pederson的丈夫、父母，以及所有她的密切接觸者，都接種了新冠疫苗，他們平時對戴口罩也要求非常嚴格。 Pederson懷孕之後就一直躲在家裡，她沒有接種疫苗，也沒有外出，但就在孕期第24周時，Pederson還是不幸感染新冠病毒，且病情迅速惡化。

到了孕期第26周時，Pederson不得不接受了插管治療，但她沒有好轉，洛杉磯加州大學 的醫生讓她接受了體外膜肺氧合（ECMO）治療，這是一種針對心臟和肺部的生命支持技術，也是病情最嚴重的患者最後的希望。

Pederson說，「我以為我要死了，我與許多醫生合作，他們試圖挽救我和孩子。」Pederson是幸運的，她在接受ECMO治療一周半後脫離了危險期，現在在家中康復，腹中孩子也是安全的。

但南加內陸聖伯納汀諾縣的護士Davy Macias，就沒有Pederson那麼幸運，她同樣在孕期時猶豫是否接種疫苗，近日因感染新冠病毒不幸去世，生前早產生下孩子，卻沒來得及看最後一眼。

聯邦疾病防治中心(CDC)的數字顯示，新冠疫情爆發迄今，共10萬9773名孕婦染疫，其中490例病情危急需要呼吸器維持生命，病歿人數131人，另有200名孕婦腹中胎兒不保。

洛杉磯加州大學母胎醫學專家 Christina Han博士說，「懷孕會使人們在感染新冠後病情加重。」她今年夏天的大部分時間都在治療懷孕的新冠患者。孕婦染疫後的重症風險比普通人要高，而且供氧不足對腹中胎兒非常危險。爾灣加州大學研究指出，孕婦染疫後，早產的機率會增加40%。

目前全國許多醫院都看到孕婦染疫案例大增，而美國 只有23%的孕婦接種了新冠疫苗，不到美國成年人的疫苗接種率的一半。因為擔心孕婦的感染病例會繼續增加，衛生官員現在建議所有孕婦注射新冠疫苗。同時越來越多的報告也指出，新冠疫苗不會對孕婦本身及胎兒造成危害。