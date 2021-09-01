罷免賈斯康 聖谷華人2處擺攤簽名

聖谷華人在羅斯密擺攤收集罷免賈斯康簽名，丁言愉（左四）及華人義工。（讀者提供）

為了同犯罪受害人站在一起，收集簽名罷免洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascon），聖蓋博 谷華人 團體擺設兩個攤位收集選民簽名，一個設在羅斯密市（City of Rosemead )，另一個設在羅蘭岡 （Rowland Heights），開放時間都是每周六上午11時至下午5時，呼籲華人選民踴躍參與。

聖蓋博市副市長丁言愉（Tony Ding）說，最近他在羅斯密市的攤位上簽了名，支持罷免賈斯康。市民都很重視地方治安，身為民選官員更應如此，施政首務是打造一個安全的社區，確保市民安居樂業，以及孩童有一個安全的讀書環境。然而，賈斯康的司法改革倒行逆施，採取的一系列措施，降低和減輕對罪犯的懲罰，將施害者置於受害人的利益之上；他的言行不像是一個檢察官，更像是一個辯護律師。 因此，丁言愉責無旁貸地加入了簽名人群，支持罷免賈斯康。

丁言愉並強調，簽名支持罷免賈斯康是他的個人行為，不代表市議會。雖然6月初聖蓋博市議會以四比一通過對賈斯康的不信任案，但那一次是政府的行為，兩者互不取代。

簽名活動組織者說，他們設立了兩個簽名攤位，基本上每周六上午11時至下午5時，目前又在聯絡第三個點，如果落實了將有三個攤位。這次罷免賈斯康選舉要在10月底前收集到60萬個簽名，但目前只有一半，大家都有點著急，所以任何簽名都不能放過。她呼籲華人踴躍簽名，並且帶動更多人加入。