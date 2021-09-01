賈斯康司改新政 唐尼市毒品案90%駁回

賈斯康司法改革對懲處輕罪案影響最大。（洛杉磯縣共和黨委員會）

唐尼（Downey）市議會在8月底例會上公布了一份報告，今年提交給洛杉磯縣檢察長辦公室的立案報告，涉及毒品 的案件超過90%被駁回，整體犯罪案40.5%被拒絕。根據檢察長賈斯康（George Gascon）的特別指令，地檢處的檢察官 不得起訴多項輕罪指控。

在8月最後一周會議上，該市警察 局長Leslie Murray提交的犯罪統計，及申請立案報告顯示，在洛縣檢察長賈斯康有爭議的指示下，對唐尼市懲處輕罪案件影響最大。

賈斯康公布的特別指令20-07，指示地區檢察官不得起訴多項輕罪指控，涉及不同主題，包括駕照違規、毒品、未成年人持有酒精、公共場合醉酒鬧事、非法侵入、擾亂秩序、社區遊蕩、拒絕逮捕和刑事威脅等。因此導致唐尼市警局提交給地檢處辦公室的1143個案件，其中有463件或40.5%被拒絕立案。

值得注意的是，今年警局申請的86件毒品犯罪案中，只有八件被立案起訴，與前一年相比發生了驚人變化。2020 年，該局提起的177起毒品案件中有157起立案。

此外，今年該市35件公共場合醉酒鬧事均未立案。無序違法行為，包括刑事威脅和抗拒警察執法，更像是空中拋硬幣猜中哪一面落地，這一類22起案件中有11起被駁回。至於交通違規案件，大約有50%的拒絕率。警察局長認為，被拒絕案件大幅增加，與賈斯康司法新政的實施有直接關係。

然而，賈斯康的指令並未影響警察的執法能力，2021年迄今發生的成人和青少年逮捕事件，與2020年同期數量相似。

唐尼市警察局長的報告，是在市民對議會成員施加越來越大的壓力，以及周邊幾個城市對賈斯康投出不信任案之後發布的。