老人公寓無電梯 洛縣警長看到世報報導主動到訪

洛縣警局局長維拉紐瓦(右)訪問國泰老人公寓，聽取老人的心聲。（讀者提供）

洛杉磯華埠 國泰老人公寓近日電梯故障，引起社區廣泛關注。該老人公寓的住戶30日在大樓前舉行抗議活動，要求管理方完善管理制度，修好洗衣房，改善居住衛生條件，提供停車位等。洛杉磯縣警察局局長維拉紐瓦（Alex Villanueva），當天在抗議活動後在洛縣 警局前後備指揮官莊佩源陪同下，拜訪國泰老人公寓，他表示將與負責該區的洛市議員Gil Cedillo聯絡，協助解決此事。

影音來源：記者王若然

當天抗議集會由華埠公平發展會（Chinatown Community for Equitable Development，簡稱CCED主辦，有幾十位老人要求公寓管理方回應老人要求。除了電梯，還要求修好洗衣房。他們表示洗衣房自3月12日就關閉。有住戶表示房間內衛生條件堪憂，有跳蚤、蟑螂甚至老鼠。大門口的對講機是壞的，因此訪客無法通過對講機與住戶講話，令大門無法即時打開。住戶們還要求公寓提供免費停車位給訪客等。

抗議的老人們。（記者王若然／攝影）

洛縣警局長維拉紐瓦在莊佩源陪同下拜訪老人公寓，聽取老人們的心聲。他表示將指派專人跟進此事發展。

30日下午，Gil Cedillo辦公室員工表示，將派人前往公寓訪視。莊佩源表示，維拉紐瓦之所以會關注此事，是有人將世界日報之前的報導翻譯成英文發給他，他看到之後想走訪了解情況。

該大樓內已經故障兩周多的兩部電梯，其中一部已於30日清晨恢復使用。不過公寓內許多長者對電梯突然恢復使用還沒反應過來，還是走樓梯上下，未察覺已經修好了。

住在14樓的許女士表示，她在大樓住了22年，沒有電梯的兩周時間，她上上下下，膝蓋和腳踝已經走腫了。她說，以前電梯經常壞，但是壞了就修好了，這次壞的時間很久。有些腿腳不便的老人兩周都沒下過樓。她認為公寓的管理太差，地毯幾乎有20年沒換過。

洛縣警局局長維拉紐瓦訪問國泰老人公寓。（讀者提供）

不過據悉，剛修好的電梯當天下午又故障，令大樓再次處於沒有電梯的窘境。大樓1984年開始運營，有14至16層高，有270個單位。

本報記者30日致電國泰老人公寓負責人蔡啟光（Don Toy），他表示此次修電梯時間比較長，是因為修理公司找到替換的電梯零件時間較長。他此前曾聯繫過多家修理公司，都表示無法修理，而目前的修理公司需要花時間找來合適的零件。在問及另一部電梯是否也將被修理時，他說：「會在未來幾周修好。」

針對住戶提出的洗衣房要求，他表示洗衣房是由另外的管理方負責，公寓一直以來支付著洗衣房的修理費，他正在要求另外的管理方提出可行方案，讓洗衣房重開。蔡啟光表示，公寓確實沒有免費的訪客停車位，但他認為公寓沒有責任提供免費停車位，目前公寓樓下停車場停一次五元，他認為很合理。另外公寓有專員定期到公寓大樓因應住戶除蟲的需求，不知為何住戶會有蟲子的煩惱。