我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美無人機空襲 炸死阿富汗7童 家屬：這些孩子是IS嗎？

加州卡爾多山火燒進盆地 南太浩湖全面撤離

往返中美艱難…他6度申健康碼被拒 漏1程序不得登機

記者邵敏／洛杉磯報導
洪先生從西雅圖飛上海的航班，臨行前因未申請健康碼無法登機，只能改簽。（洪先生提供）
洪先生從西雅圖飛上海的航班，臨行前因未申請健康碼無法登機，只能改簽。（洪先生提供）

美籍華人洪先生，是上海一家全球網路學校的創始人，他最近兩周往返中美兩國，途中遭遇不少窘境，因沒有申請健康碼，回中國臨上飛機前被迫改簽，後又六次申請健康碼被拒，此行他還深刻體驗到，中美兩國對待新冠疫情的天壤之別。

現定居上海的洪先生，為參加女兒在美國的婚禮，訂了7月29日飛西雅圖的機票，兩周後再返回上海，「7月底所有上海至西雅圖的直飛航班，都是一、兩萬元人民幣，我選擇轉機，先從上海飛大連，再飛東京，最後飛西雅圖，機票價格是6000多人民幣。」

訂機票時，洪先生發現自己的美國護照已過期，他趕緊申請，等拿到時已是上飛機的前一天，「我拿到護照後，馬上致電美國駐上海領事館，詢問疫情期間回美需準備什麼，領事館沒有答案，讓我自己上網查，我查到要做核酸檢測。」

為拿檢測報告 一波三折

28日下午，洪先生拿著台胞證在上海一家醫院做了核酸檢測，但報告要到第二天上午9時才能取出，「我上海飛大連的航班是29日上午8時，因此拜託朋友拿到報告後傳給我電子版。」

洪先生收到報告後發現，檢測報告是中文版，並顯示台胞證號碼，與他訂機票使用的美國護照信息不符，他不得不再次讓朋友去醫院，但醫院不同意修改成美國護照上的信息，只可以翻譯成英文版。

「我在日本登機飛美國前五分鐘，終於拿到英文版檢測報告，但上面的名字是漢語拼音，與護照名字不一致，日本航空公司當時就要求我寫保證書，一旦出現問題，自己承擔責任。」

飛往美國的途中，洪先生很是忐忑，擔心檢測報告無法過關，但到達美國機場後，他發現根本不需要提供核酸檢測報告就能順利入境，「大費周折拿到檢測報告，竟沒有任何工作人員要我提供這份資料。」

在美國待了兩周後，洪先生按計畫準備返回上海，臨行前，他特意花了165美元，專門去做旅行用的核酸檢測，但在登機時，他被告知需要提供中國「防疫健康碼國際版」，這是微信上的一個小程序，「我打開健康碼一看，要求非常繁瑣，需要提供很多資料。」

申請「防疫健康碼國際版」，絕不是短時間內就能完成，洪先生無法登機，不得不改簽航班，延後兩天，當時西雅圖直飛上海的機票價格是1萬8000元人民幣。

從機場出來後，洪先生撥打中國駐美國領事館電話，了解到他之前做的核酸檢測是無效的，一定要選擇中國在西雅圖指定的三家檢測公司重新檢測。

在通過核酸檢測後，最主要的就是申請「防疫健康碼國際版」，讓洪先生沒有想到的是，他申請了六次，但每次都被拒絕。第一次被拒是因為進入小程序路徑不對，其中有外國人路徑和中國國籍路徑，「我是美國護照，就以外國人路徑進入，但被拒絕，理由是我有台胞證，需以中國國籍登入。」

第二次被拒，是以中國國籍路徑登錄時，需填寫大陸身分證號碼，但洪先生是台灣人，並沒有這個號碼，他不得不重新選擇其他路徑進入。第三次被拒是少傳一份報告，「我做了兩個檢測，但其實有三個報告，一個是核酸檢測，一個是lgM抗體測試，第三個是N蛋白，我只上傳兩份，因此又被拒。」

中國面對疫情 如同戰爭

接下來三次被拒分別是單獨補充資料沒有通過，需全部資料重新上傳；網路不好導致斷線；小程序系統無法更新資料，只能重啟。 「我幾乎一整天都在做這件事，終於在第七次申請成功，拿到健康碼，之後順利登機。」

兩周內連續往返中美兩國，除了旅途中碰到諸多麻煩外，洪先生還深刻感受到，中美兩國面對疫情的兩極化區別，他稱回到上海後，馬上就感覺進入完全不同的世界，「中國是把疫情當成戰爭在面對，全面戒嚴，標準化的檢測流程，但美國是當作平常事，所謂的隔離也沒有任何管制，美國民眾對於戴口罩也是可有可無。」

檢測 美國 中國

上一則

出入公共場所出示疫苗接種證明 大勢所趨

延伸閱讀

中國毒梟販運芬太尼致4死 美懸賞500萬要逮張建

中國毒梟販運芬太尼致4死 美懸賞500萬要逮張建
不只性能跑車 Nissan Nismo想在美國市場打造性能皮卡

不只性能跑車 Nissan Nismo想在美國市場打造性能皮卡
上海大學傳蒐集LGBT學生名單 政治立場也要報告

上海大學傳蒐集LGBT學生名單 政治立場也要報告
美國旅客「非必要旅行」 歐盟建議暫停入境

美國旅客「非必要旅行」 歐盟建議暫停入境

20年阿富汗戰爭在恐攻中結束 最後3千美軍明撤離

20年阿富汗戰爭在恐攻中結束 最後3千美軍明撤離
美國在阿富汗戰爭失敗重傷威信 國內外群起砲轟

美國在阿富汗戰爭失敗重傷威信 國內外群起砲轟

熱門新聞

飛機內基本滿員。（記者張宏／攝影）

後疫情時代旅行飛機滿員 華女因座位被換淚灑機艙

2021-08-24 21:21
加州海邊的大片野生仙女杯，一盆在中國市場可以賣到500美元以上。（本報檔案照）

韓國人在美國州立公園盜挖「仙女杯」出口亞洲面臨重罪

2021-08-23 18:36
華男盜取大量蘋果帳戶裸照視頻。（路透）

華男非法進蘋果雲端帳戶 盜取62萬張裸照 名人也遭殃

2021-08-23 19:50
南加兩姐妹感染新冠七個月後，仍被拒絕登機回國。（LL女士提供）

華女染疫康復七個月返中仍被拒 原因竟是這......

2021-08-28 03:20
飛機內基本滿員。（記者張宏／攝影）

飛機爆滿無隔離 華女多花錢買座卻遭換 淚灑當場

2021-08-25 02:15
盧張天美在採訪中開玩笑說，因為自己生下來時醜，所以叫天美。（記者陳開／攝影）

世說新聞／九旬華婦3次患癌 奇跡康復秘訣是這些

2021-08-28 13:08

超人氣

更多 >
李連杰被點名下一個開鍘？導演喊話：趕快跑

李連杰被點名下一個開鍘？導演喊話：趕快跑
趙薇被爆逃往法國？5千萬美元酒莊、多人派對照片曝光

趙薇被爆逃往法國？5千萬美元酒莊、多人派對照片曝光
趙薇被封殺 Instagram發文秒刪 簡介留「詭異3字」

趙薇被封殺 Instagram發文秒刪 簡介留「詭異3字」
美國旅客「非必要旅行」 歐盟建議暫停入境

美國旅客「非必要旅行」 歐盟建議暫停入境

迎靈13殉職美軍 拜登低頭「看表」挨批「錯過午睡？」

迎靈13殉職美軍 拜登低頭「看表」挨批「錯過午睡？」