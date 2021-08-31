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出入公共場所出示疫苗接種證明 大勢所趨

記者楊青／綜合報導
準備好自己的疫苗接種證明，以應隨時之用。（KTLA）
準備好自己的疫苗接種證明，以應隨時之用。（KTLA）

加州政府部門和愈來愈多的私營企業，要求員工提供新冠（COVID-19）疫苗接種證明，作為工作和娛樂的先決條件。加州州議會也正在研擬新法，立法強制居民在大部分公共場所出示疫苗接種證明。接種新冠疫苗的證明正日益成為民眾進入餐廳、健身房和室內表演場所的入場券，準備好自己的疫苗接種證明，成為大勢所趨。

疫苗接種驗證要求，最近在加州發生巨大變化。由於疫情持續，衛生官員一致呼籲尚未打疫苗的民眾儘快接種疫苗，預計在未來幾周和幾個月內，此類要求可能會變得更加普遍。

未雨綢繆準備好自己的疫苗接種證明，成大勢所趨。為了以備隨時之需，民眾可以隨身攜帶原始的疫苗卡，但更方便和安全的方法，是在手機上記錄下自己疫苗接種狀態，以作為順利進入公共場所的證據。

已經接種疫苗的民眾，可註冊「疫苗護照」版本，加州居民可上網myvaccinerecord.cdph.ca.gov，輸入自己的基本信息之後，登記成爲「我的疫苗記錄」用戶，完成登記之後將收到一個二維碼，企業和相關部門可以掃描該二維碼，以確認民眾已接種新冠疫苗。

目前包括加州的公立大學學校、中小學以及政府和衛生部門，均已發出接種疫苗的相關通知。州府8月11日下令加州中小學員工必須接種新冠疫苗或至少每周接受一次測試，證明沒有感染冠狀病毒。

州長紐森8月11日宣布將要求加州的32萬名K-12教師和學校員工，在秋季學期返校之前，完成接種新型冠狀病毒疫苗，否則需每周提交測試報告以確定沒有感染。

之前，加州大學和加州州立大學系統都宣布，對所有學生和教職員工的嚴格疫苗接種要求，如果沒有接種疫苗，將被拒絕參加面對面的課程，和校園的室內活動，只有那些有醫療或宗教豁免的人例外。

加州政府同時對公共醫療保健僱員，和州政府僱員提出類似的疫苗接種或檢測政策。

洛杉磯社區學院根據K-12政策，為教職員工和學生制訂了疫苗接種規則，要求返回校園的學生和教職員工，必須出示疫苗接種證明，或定期接受冠狀病毒檢測證明。

疫苗 加州大學 檢測

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