先打預防針？微信更新條款 限制美用戶權益

近日很多在美國的微信用戶收到微信政策更新提醒，雖然很多人未留意款項細則，但是裡面一些款項顯然是限制美國用戶的法律權利。（微信截圖）

近日很多在美國 的微信 用戶，收到微信政策更新提醒，雖然很多人未留意款項細則，但裡面有一些條款，顯然是限制美國用戶的法律權利。

由於今年1月，數名加州 微信用戶才向微信母公司騰訊發起集體訴訟，訴狀針對包括微信「違反加州憲法賦予的隱私權和自由言論權」等在內提出11項指控，律師劉龍珠認為，不排除該訴訟是微信近日更新政策的導火線，他也不排除，騰訊此舉也許是未來對海外微信用戶有大動作，故提前打好預防針。

有網友表示，中國大陸註册用户的軟體叫微信，非大陸用户的叫wechat，兩者有些功能通用，有些不行。用戶在朋友圈分享的內容都會被審查，不當内容會被禁止或删除，帳號可随時被關閉。朋友圈分享的資訊都會被存到伺服器上，就算自己删了也没用。

六名加州用戶今年1月8日向微信母公司騰訊發起集體訴訟。有分析稱，由人權組織「公民力量」發起和組織的這起集體訴訟，開啟在美國通過司法途徑討伐微信廣泛侵權之戰。六名用戶狀告騰訊的理由是：騰訊監控美國微信用戶，還將通訊紀錄上繳北京。」

微信近日更新的細則寫道；「若發生爭議，您與我們同意，在60天期限內以非正式的方式嘗試解決。若您與我們無法在60天內達成非正式解決方案，您與我們同意根據 《聯邦仲裁法》（以下簡稱「FAA」） 在美國仲裁協會 （以下簡稱「AAA」） 前進行有約束力的個人仲裁，（該等仲裁將根據 AAA的商業仲裁規則進行），且不得在法庭上向法官或陪審團提起訴訟。」

劉龍珠表示，這個意思就是，如果美國微信用戶以後和微信有爭議，只能通過仲裁而不是訴訟解決。此舉顯然是對微信很有利，對消費者有害。因為首先仲裁相對賠償金額較少，且仲裁是通過仲裁官，而不是法官和陪審團。仲裁會導致求證管道受到巨大限制，拿到的證據少很多，且仲裁相關的基本文件不公開，很難做到集體訴訟，只能單兵作戰 。

但劉龍珠說，微信新政策將不會影響到已經提出的集體訴訟。

針對加州居民，微信新的細則還提到，「若您是美國加州居民，（適用法律禁止除外）您同意放棄《加州民法》(California Civil Code)第1542條及任何其他司法管轄區（若您是該其他司法管轄區的居民）的任何類似條款，其中規定：一般免責不包括債權人或免責方在執行免責時不知曉或懷疑存在對其有利的債權，若債權人或免責方知曉該債權，則會對其與債務人或被免責方之間的和解產生重大影響。」

劉龍珠解讀表示，1542條款是和解必備的條款，微信此舉目的是當事人只要簽了和解書，不管是否知道不知道，都就無法舊事重提。以上細則的目的是限制美國用戶的法律權利。作為騰訊在美國的法律評論律師，他認為這是品牌的自我保護方式，但也不排除也許騰訊在美國未來會有大動作，突然來一個細則更新，可能是打預防針。

還有在美國的微信用戶近日收到要簽同意書（Consent）的提醒，還要填寫生日。有些人擔心不簽，微信無法使用就簽了，且擔心未來健康碼問題，就填寫了真實生日。 也有人無視，或填寫假的生日。目前同意書的影響還在觀察中。