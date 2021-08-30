加州擬立法 公共場所須出示疫苗證明

加州議會正在考慮立法強制居民在室內公共場所出示疫苗接種證明。（美聯社）

加州 議會正在考慮，立法強制居民在大部分公共場所出示疫苗 接種證明。如果通過，出示疫苗接種證明將成為加州人日常生活的一部分。

根據沙加緬度蜂報（Sacramento Bee）獲得的草案內容，加州議會民主黨黨團將建議，要求民眾在進入餐廳、健身 房、酒吧、電影院和其他室內公共場所之前出示完成疫苗接種的證明。草案還在協商當中，預計未來幾天會公布細節。蜂報指出，這項提案也將強制職場員工，出示接種證明或陰性檢測證明。

本月稍早，舊金山成為美國第一個全面強制要求民眾出示接種證明的大城市。加州目前實施的出示證明令僅適用於超過1000人參加的大型室內活動，例如演唱會或體育賽事，並規定特定行業的員工必須接種疫苗，例如醫療單位。

聯邦食品藥物管理局（FDA）全面批准輝瑞（Pfizer）新冠疫苗後，雇主強制雇員接種疫苗逐漸成為趨勢。包括迪士尼樂園和聯合航空（United Airlines）已宣布要求員工接種疫苗，達美航空（Delta Airlines）最近也表示會要求員工接種疫苗，如果不遵守規定，員工每個月必須支付200元健保費。

柏克萊加大流行病學名譽退休教授舒瓦茲柏格（John Swartzberg）認為，制定普遍適用的規定是合理的。他說：「政府已經用過許多獎賞辦法鼓勵大家接種疫苗，比禮物卡和現金，但並不是很有效。如果人們無法在喜歡的酒吧和朋友相聚，或在寒冷的冬天裡無法進入餐廳用餐，他們就會考慮接種疫苗。如果知道他的健身房裡每個人都接種疫苗，他就會考慮回到健身房運動。所以，一項招致批評的決定反而可以使商店生意變好，同時也能為員工創造更安全的工作環境。