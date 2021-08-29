橙縣反亞歪風 威脅政治人物

橙縣衛生局長兼公共衛生長周昭龍。（caloptima.org）

新冠疫情爆發後，反口罩與反疫苗聲浪陸續出現，更因為橙縣 不少政治人物並非白人，加上前任總統川普的推波助瀾，三股聲浪合而為一，導致橙縣反亞裔 之風愈來愈盛，遭到直接威脅的包括華裔橙縣衛生局長周昭龍(Clayton Chau)。

7月27日縣政委員會上，一些與會民眾不戴口罩，宣稱疫苗是生化武器，能讓婦女無法懷孕，還說如果他們一直拒絕接種，橙縣打算讓他們連水跟食物都不能買。當然，有些人明顯挺川，但其他人散發出來的氣場，更像是衝著亞裔而來。

橙縣縣委會主席、越南裔Andrew Do在縣政委員會議上遭人身攻擊，被辱罵：「你回去你的祖國，你跟共產黨寄生蟲沒兩樣，我要你他媽的滾回越南」。(橙縣縣政員會網頁)

縣委會主席、越南裔Andrew Do當天受到人身攻擊，一名自稱是Fight Club（鬥陣俱樂部）主角Tyler Durden的男子衝著他說，「你回去你的祖國，你跟共產黨寄生蟲沒兩樣，我要你他媽的滾回越南」。殊不知，58歲的Andrew Do當年正是為了躲避越共才逃到美國。

川普激化下 反亞裔更露骨

事實上，這已經不是Andrew Do第一次碰到種族歧視 言論的攻擊了。他跟其他亞裔人士，過去一年來，都在疫情與川普的激化下，面臨越來越露骨的差別對待，彷彿他們不是美國人。

另一場抗議活動中，一名婦女指著Andrew Do說，「閣下，您就是個共產黨同路人吧，我希望你進監獄」，她手裡的標語寫著「享受共產嗎？」高EQ的Andrew Do，看慣嘻笑怒罵卻從未動怒，他在婦女下台時下了註腳，「我想她就是要我滾回去吧」。

但越裔社群可沒那麼好脾氣，電台與電視持續播出7月27日縣委會的錄音與畫面，讓橙縣小西貢原本的焦慮與憤懣升到極點，為過去一年來他們已受夠了橙縣的不友善氛圍，加上Delta變種病株出現，讓他們對不守防疫規定的人更加反感。

2020年7月，當時的橙縣衛生局長Nichole Quick因為壓力過大宣布辭職，繼任者是華裔周昭龍（Clayton Chau）。當時公布Nichole Quick住址，而且到她家抗議的律師Leigh Dundas，如今仍然公開反對口罩令與疫苗接種，當時她就將Nichole Quick比擬成納粹領袖希特勒。

橙縣衛生局長兼公共衛生長周昭龍（左）7月間利用周末，到爾灣市鑽石廣場的疫苗接種站擔任志工。（本報記者／攝影）

到官員家抗議 驚動85歲老母

周昭龍接任後，要求他也下台的聲浪就沒停過，位在芳泉谷（Fountain Valley）的住家，今年夏季遭到抗議民眾包圍，指責他沒有徵詢家長意見，就偷偷為小孩接種疫苗。一場持續兩天的抗議中，同樣出現「滾回去」的聲音，與Nichole Quick去年遭到抗議的場面相仿的是，周昭龍也被當成納粹與希特勒化身。

當第一場示威出現時，56歲的周昭龍衝回家，因為家裡還有85歲的老母。但老人家一點都不擔心，還說她打算出去跟抗議者談談。不過老人家還是不免掛念，兒子這樣冒險是否值得。周昭龍後來表示，他跟大家一樣是美國人，對於那些種族歧視份子，大家都必須站出來，因為這些極端聲音只是少數。

周昭龍後來仍多次向縣委會簡報新冠情勢，但面對批評，他說為了自己的心理健康，他選擇避開抗議者，他們只是無知，只願待在自己的同溫層裡，不願意探出頭來看看世界成了什麼樣。

黑人的遭遇也差不多。當杭廷頓灘市議會出缺時，非裔Rhonda Bolton繼任，成為議會第一位黑人議員，當時的反對者就宣稱少數人企圖顛覆美國，八年前才搬到該市的Rhonda Bolton是個異鄉人（transplant），隨後就是一場場的罷免活動。

在洛阿拉米圖（Los Alamitos）的示威者就認為，學校打算改課綱，增加多元種族課程，是為了反白人，並要求民眾到學區教委家門外抗議，就跟橙縣縣委會委員住家一直遭到騷擾沒兩樣。

喜稱共黨同路人 羞辱官員民代

橙縣抗議者越來越喜歡用「共產黨同路人」羞辱官員與民代，但反諷的是，Andrew Do與周昭龍都是反對共黨的，他們所代表的越南社群更是堅決反共，用這個詞羞辱他們特別弔詭。

爾灣市議員、韓裔的金太美（Tammy Kim，譯音）認為，發生在Andrew Do身上的事雖然令人痛心，但不意外，因為不管是共和黨或民主黨，都有反對亞裔或亞裔政治人物的聲音，特別是在橙縣這樣的地方。橙縣委員巴萊特（Lisa Bartlett）身為第一位日裔議員也說，疫情讓這些不滿更為激化，言論自由固然重要，但當種族歧視言論開始涉及威脅人身安全時，那就非常難以忍受。