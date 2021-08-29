阻止罷免加州州長選舉 訴訟被駁回

共和黨發動的加州州長罷免選舉9月14日如期進行。（罷免運動）

洛杉磯一名聯邦法官27日駁回了企圖阻止9月14日加州 州長罷免選舉的訴訟，原告以該項選舉違反了憲法保障的「一人一票」為由提出質疑。

但是，由前總統歐巴馬任命的聯邦法官菲茨杰拉德 (Michael W. Fitzgerald) 裁示，「在一次選舉中，選民投出一票支持或反對罷免州長，然後又支持一位替代候選人，這並沒有違反憲法。」

該項訴訟由民權律師亞格曼（Stephen Yagman）代表州長罷免的反對派提起，尋求法院下令阻止罷免選舉，或要求在選票上的替代候選人也包括州長紐森 （Gov. Gavin Newsom）本人在內。但是根據加州罷免選舉規定，紐森不得作為替代候選人參選。

洛杉磯縣選務局已向選民寄出了罷免選票。（記者丁曙／翻拍）

法官在裁決書上寫道，「毫無疑問，用副州長取代現任州長會更便宜、更簡單，但是，一百多年來，加州選擇了不同的程序。美國 憲法並沒有阻止這一點。」

菲茨杰拉德還表示，在8月13日之後才提起該項訴訟，這意味著「試圖阻止一場事實上已經開始的選舉」。提起訴訟的一方對獲得少數選民支持的候選人，有可能取代現任州長感到不滿，而現任者根據罷免選舉投出的「No」否決票，很可能在一場普選中擊敗了同一位替代他的候選人。

「儘管如此，這種不滿不會涉及任何違憲的問題，當然也不會賦予聯邦司法機構停止這次州長罷免選舉的龐大運作的權利。」

目前，原告針對該項裁決已向聯邦第九巡迴上訴法庭提出上訴。