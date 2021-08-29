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加州2次罷免州長 華人成關鍵少數

記者丁曙╱洛杉磯報導
2003年加州民主黨反罷免集會，（左起）戴維斯前州長、高爾前副總統、蘇麗絲前州參議員、趙美心前州眾議員支持。（本報資料圖）
2003年加州民主黨反罷免集會，（左起）戴維斯前州長、高爾前副總統、蘇麗絲前州參議員、趙美心前州眾議員支持。（本報資料圖）

1992年的總統大選開始，加州選民逐漸地往民主黨靠攏，共和黨無法透過常規選舉入主州府，所以經常發起州長罷免戰。2003年他們成功罷免了時任州長戴維斯（Gray Davis），2021年又發起罷免現任州長紐森（Gavin Newsom）。在兩次實力相當的罷免選舉中，加州華人無論支持或反對都發揮了關鍵少數的作用。

2003年共和黨以戴維斯隱瞞加州巨額財政赤字為由發起罷免。時任洛杉磯縣政委員、華人女婿安東諾維奇(Michael Antonovich)批判戴維斯施政兩大失誤，一是州府財務失控，上任五年將州庫100億元盈餘變成380億元赤字；二是簽署SB60號提案發給非法移民駕照，威脅加州公共安全。

然而，當年9月南加州大學(USC)傳媒學院、新加州傳媒協會(NCM)和Rivera政策研究會公布的「2003年加州選民多種語言訪問調查」表明，46%亞裔和51%的華人反對罷免，非洲裔和拉丁裔也是多數反對罷免，只有多數白人支持罷免。

2021年支持罷免選舉的華人領袖，痛批紐森推行左傾政策，領導抗疫失策、違反居家令聚會、連年增稅、遊民愈幫愈多、廢除死刑等，大搞福利主義，還要給黑奴後裔巨額賠償，將加州變成非法移民庇護州等。

7月下旬由《洛杉磯時報》和柏克萊加大政府研究所聯合完成的民調發現，47% 的加州選民支持罷免民主黨州長，50%受訪者反對將紐森免職。這項調查對象不分族裔，但是正反雙方幾乎持平。所以，亞裔和華人選民的投票率，將在決定紐森州長的政治命運上發揮關鍵少數的作用。

在兩次罷免選舉中，華人社區有支持也有反對，無論立場，積極參與。2003年7月30日南加州「華人反罷免聯盟」在蒙市宣告成立，呼籲華人社區向罷免運動說「不」，動員華人選民加入反罷免行列。時任加州眾議員趙美心表示，戴維斯州長上任五年來任命了280多名亞裔出任政府官員，簽署了多項有利於亞裔的法案，反對取消合法移民食物券等。加州政治史上從未有其他州長像戴維斯這樣照顧亞裔。

同樣，2021年的州長罷免選舉也有多位華人領袖反對。加州民主黨亞太裔黨團前主席李天然（Clark Lee）表示，堅決反對由共和黨極右派策動的罷免選舉，不僅耗費加州納稅人2.76億元，而且，干擾了當務之急抗擊新冠病毒，罔顧加州民眾的生命安全。

紐森州長（左一）反罷免集會，洛杉磯縣民主黨執行秘書長李天薇（右二）出席支持。（李...
紐森州長（左一）反罷免集會，洛杉磯縣民主黨執行秘書長李天薇（右二）出席支持。（李天然提供）

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