紐森跌下神壇 金童受疫情拖累

曾經，53歲加州 民主黨籍州長紐森 （Gavin Newsom）在2018年11月選舉之夜當天，雄心壯志的告訴支持者「未來，將屬於加州」。三年多的此時，這位年輕帥氣的州長，卻面臨著9月14日，加州史上第二次罷免選舉困境。

從政治金童跌下神壇，紐森政治生涯面臨戲劇化的轉變，不少政治家認為，這的確可說是「疫情 大流行造成的罷免。」

2018年州長選舉，紐森以62%選票擊敗共和黨籍對手，他在舊金山性醜聞中生存下來，並承諾這個美國人口最多州，將成為「反川普堡壘」。

對照今日，根據洛杉磯時報贊助柏克萊加大一項民調顯示，可能的選民中，47%支持罷免，50%則傾向支持紐森。紐森若要保持其州長職位，須超過50%選民投下反對罷免選票。

若沒有新冠肺炎，很難想像一位民主黨州長，會在這個深藍色州，替自己的政治生涯而戰。

加州公共政策研究中心主任Mark Baldassare說，「這的確可說是疫情大流行之下的罷免」他說，政府如何應對疫情，將定義他們在歷史上的地位。

紐森早期應對疫情的反應，包括第一個宣布居家避疫令（Stay-at-home order）的州，並未降低他的支持率，2020年9月IGS民調顯示，其支持率為64%。

但直到上個月，他的民調已降至50%。疫情疲勞無處不在，Delta變種病毒持續蔓延，經常令人困惑的簡報，使他成為應對疫情措施不一致的首長。

此外，高稅收、無家可歸和犯罪率飆升，疫情導致公立學校關閉，數十億元失業救濟金詐欺案，也成了主導罷免者的宣傳重點。

紐森的困境，部分也歸功於沙加緬度高等法院去年11月的決定。罷免組織者聲稱紐森在疫情間關閉，阻礙他們收集150萬份罷免簽名的努力，而法官給他們額外時間完成，紐森對此裁決並無異議。

與此同時，他又陷入關閉期間出席葡萄酒鄉三星米其林餐廳French Laundry的生日聚會醜聞，讓他的聲望再一次遭受打擊。

舊金山市長布朗（Willie Brown）1996年任命紐森為停車和交通委員會成員，一年後擔任舊金山縣政委員。隨後紐森競選舊金山市長並獲勝。2004年上任不久，在市政府頒發同性結婚證，在加州最高法院阻止前，已有數千人在舊金山完成同性婚禮。多年來紐森一直是全國矚目的政治人物。

長期擔任政治顧問的Garry South說「紐森顯然希望創造歷史。」

擔任州長後，紐森暫停執行死刑，他支持一項要求川普公布納稅申報措施，將加州國民警衛隊從美墨邊境撤出。

然而，川普離開白宮後，紐森失去了政治陪襯，他一直定調罷免選舉，是支持川普共和黨人的作為。

加州上一次罷免選舉是在2003年，民主黨籍州長戴維斯（Gray Davis）。戴維斯在最近一次採訪中說「當你競選公職時，你應該意識到罷免已生效111年。加州就是這樣」，「我認為紐森的州長工作做得非常好。」