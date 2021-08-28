華女染疫復原返中被拒 N蛋白檢測陽性不准登機

南加兩姐妹感染新冠七個月後，仍被拒絕登機回國。（LL女士提供）

新冠疫情阻礙了華人的回國之路，家住南加洛杉磯縣的LL女士，已兩年多沒有回到故鄉上海，今年6月，她曾訂機票準備回國，不想因為一項檢測 結果顯示陽性被拒絕上飛機，同時被告知還要等待六個月後才能重新申請辦理回國手續。

6月上旬，得知住在上海的父親生病，LL女士和妹妹趕緊買機票準備回國探望父親，洛杉磯直飛上海的航班因疫情被取消，LL當時就買了6月9日凌晨從西雅圖直飛上海的機票。

6月6日，姊妹倆先從洛杉磯飛到西雅圖，第二天就去中國領事館指定的實驗室做檢測，準備申請回國健康碼，保證順利登機。據LL女士介紹，當時領事館要求，如果已打美國疫苗 需做三項檢測，包括核酸檢測，lgM抗體測試和一項跟N蛋白相關的檢測；如果沒有打美國疫苗，只需做前面兩項檢測。

LL女士已於3月接種嬌生疫苗，她如實報告自己的情況，並接受三項檢測，結果很快出來，核酸檢測、lgM抗體測試顯示陰性，但讓她沒有想到是的，她和妹妹兩人的N蛋白檢測結果竟都是陽性。

更讓LL不能接受的是，工作人員當時告訴她們，如果打的是中國疫苗，那N蛋白陽性可以登機，但如果打的是美國疫苗，陽性就不能回國，「這算什麼解釋，還分疫苗種類，為什麼打了中國疫苗就可以，美國疫苗就不行，我們當時非常生氣。 」

LL女士說，「如果當時不跟工作人員說我打過美國疫苗，那就不需要檢測N蛋白，我就可以申請到健康碼登機回國了。」氣憤之餘，LL發電郵問中國領事館，希望得到解釋，但得到的回覆卻是說LL可能還在感染病毒階段，並建議康復六個月後再重新申請辦理回國手續。

領事館的答覆讓LL百思不得其解，據LL介紹，她們姊妹倆在去年11月曾感染新冠病毒，兩周後很快恢復，核酸檢測早就顯示陰性，「我們感染是七個月前，為什麼說我們還在感染病毒階段，七個月了還沒有恢復？」

LL猜測會不會是測試結果不準確，呈現假陽性，因此她和妹妹又去同一家實驗室再次檢測，「再單獨檢測一次N蛋白又付了150元，但還是同樣的陽性結果。」

據LL陳述，當時準備從西雅圖直飛上海的航班中，有20%的人這項跟N蛋白有關的檢測顯示陽性。他們還被告知，有一個臨時補救的辦法，就是馬上去醫院做胸部CT檢查，如果檢查結果沒問題，可能還有機會獲得健康綠碼登機回國。

「時間根本就來不及，我是第二天凌晨的機票，怎麼可能去醫院做胸部CT檢查，除非看急診，但急診接待的都是需要馬上治療的病人，我又不是。」面對這樣的情況，LL兩姊妹不得不退了機票，失望地返回洛杉磯，「我們買的機票大概是3000美金一張，退票扣續費15%。」

回到洛杉磯一個多月後，LL還是無法釋懷，她就去了當地一家中國領事館指定的實驗室，再次接受這項檢測，這次結果竟然顯示陰性，「這是不是說明每家實驗室的檢測結果不一樣，指標不一樣，能不能通過就看運氣了？」

但那時已是7月下旬，孩子馬上就要開學，LL也來不及回國，因此就沒有再去申請健康碼，「我並不知道如果再次申請會不會成功，因為在西雅圖時我們被告知需要等待半年後才能申請。」