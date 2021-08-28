專家：N蛋白檢測陽性 近兩周曾感染

N蛋白抗原檢測、N蛋白抗體檢測， 一字之差意義完全不同。（unsplash.com）

家住洛杉磯 的LL女士，今年6月準備回中國 前申請健康碼，據她陳述，因為其中一項與N蛋白有關的檢測 顯示陽性，被拒絕登機。那麼N蛋白檢測顯示陽性究竟意味著什麼？

洛杉磯流行病學醫生黃重德解釋，新冠病毒細胞外部有突出蛋白，內部有細胞核，細胞核外面有一層膜就是N蛋白，裡面都是病毒基因，N蛋白檢測（Antigen）其實就是查病毒本身，查抗原，如果顯示陽性的話，就表示最近一兩周有過感染。

另外最常見的核酸檢測，醫學上稱為PCR（Polymerase Chain Reaction）檢測，通常須採用咽拭子（Pharyngeal Swab）或鼻咽拭子（Nasopharyngeal Swab）等採樣方式，黃重德說，這個主要是查病毒本身，這個檢查最為敏感，最容易檢查是否已感染病毒，陽性率相對比較高。

美以美醫院病毒感染專家江華醫師表示，如果核酸檢測陰性，IgM抗體檢測陰性，而N蛋白抗原檢測呈陽性，有可能是感染早期，但這樣的情況很少見，所以不能排除N蛋白抗原檢測的結果是假陽性，因此需要結合臨床的表現，綜合考慮。

按照這樣的分析，LL女士難道是在七個月前感染過一次，但最近又再次感染，因為曾接種過新冠疫苗，屬於突破性感染病例？ LL表示6月去西雅圖時沒有任何新冠症狀，她不大相信自己又再次感染病毒。

經過記者調查核實，原來LL女士做的是N蛋白抗體檢測（Antibody），而不是N蛋白抗原檢測，兩者之間的中文意義雖只有一字之差，但區別非常大。

江華說，如果是N蛋白的抗體檢測顯示陽性的話，那麼與N蛋白抗原檢測陽性的意義完全不同，像LL的情況，核酸檢測陰性，IgM抗體檢測陰性，N蛋白的抗體檢測陽性，表明過去曾經感染過新冠病毒。這樣的分析也較符合LL的實際情況。

那為何過去感染過新冠病毒，至今已經七個月了，只因為N蛋白的抗體檢測陽性，中方就不讓LL女士登機？江華表示無法解釋這個政策。

記者試圖聯繫中國領事館，但沒有得到任何回覆，只在中領館的一份相關文件中找到這樣的解釋：N蛋白的抗體檢測結果表明個體暴露於新冠病毒，但由於免疫反應的個體差異，抗體測試不能獨立用於診斷新冠病毒是否存在。

對此，黃重德認為，有抗體不表示沒有病毒，病毒與抗體通常不一起存在，但也有可能會一起存在。

LL女士說，她從西雅圖回來一個月後，她又在洛杉磯另外一家檢測點再次做N蛋白的抗體檢測時，結果卻顯示陰性。為何前後相差一個月，結果就完全不同？

黃重德說，並不排除實驗室檢查出現誤差的可能，因為目前各家化驗室水準不一樣，誤差是存在的，檢測結果不准確也會發生，但並不常見。對此，江華也表示，沒有一個測試是100%準確，不同實驗室可能使用不同方法測試，出現不同結果是完全可能的。