選戰倒計時 艾德勒獲多位華亞民代背書
加州州長罷免選舉將於9月14日舉行，挑戰者民調第一、共和黨的艾德勒（Larry Elder）聲勢繼續看漲，最近又獲得多位現任和前任民選官員的背書（endorsements），其中有多位華裔和亞裔，且多是共和黨。
為艾德勒背書的華裔官員，有前洛杉磯縣政委員、華人女婿安東諾維奇（Michael Antonovich）、前蒙特利公園市（Monterey Park）市長趙譚美生（Betty Chu）和吳學儒（Mitchell Ing），約巴琳達（Yorba Linda ）市長黃瑞雅（Peggy Huang），以及前阿罕布拉學區教委會主席黃趙企晨（Sophie C. Wong）等。
替艾德勒背書的亞裔官員，有第48選區國會眾議員朴銀珠（Michelle Steel）、橙縣縣政委員Andrew Do、西敏市（Westminster）市長Tri Ta，以及芳泉谷（Fountain Valley）市議員Ted Bui等。
其他族裔替他背書的民選官員，有國會眾議員Doug LaMalfa；加州現任和前任參議員Shannon Grove、John Moorlach、Brian Dahle、Tony Strickland等；州眾議員Travis Allen，Laurie Davies；橙縣縣政委員Lisa Bartlett，河濱縣縣政委員Jeff Hewitt，前聖塔芭芭拉縣政委員Mike Stoker；以及前亞凱迪亞市長Peter Amundson、前蒙市市長凡堤（Benjamin Venti）等。
艾德勒感謝這些傑出領袖人物的支持和信任投票。他說，自己正在穩步建立勝選的勢頭，未來將與加州人民一起來拯救加州！
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