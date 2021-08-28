選戰倒計時 艾德勒獲多位華亞民代背書

艾德勒獲得多位華裔和亞太裔以及其他族裔民選官員的背書。（罷免陣營提供）

加州 州長罷免選舉將於9月14日舉行，挑戰者民調第一、共和黨的艾德勒（Larry Elder）聲勢繼續看漲，最近又獲得多位現任和前任民選官員的背書（endorsements），其中有多位華裔和亞裔 ，且多是共和黨。

為艾德勒背書的華裔官員，有前洛杉磯縣政委員、華人女婿安東諾維奇（Michael Antonovich）、前蒙特利公園市（Monterey Park）市長趙譚美生（Betty Chu）和吳學儒（Mitchell Ing），約巴琳達（Yorba Linda ）市長黃瑞雅（Peggy Huang），以及前阿罕布拉學區教委會主席黃趙企晨（Sophie C. Wong）等。

替艾德勒背書的亞裔官員，有第48選區國會眾議員 朴銀珠（Michelle Steel）、橙縣縣政委員Andrew Do、西敏市（Westminster）市長Tri Ta，以及芳泉谷（Fountain Valley）市議員Ted Bui等。

其他族裔替他背書的民選官員，有國會眾議員Doug LaMalfa；加州現任和前任參議員Shannon Grove、John Moorlach、Brian Dahle、Tony Strickland等；州眾議員Travis Allen，Laurie Davies；橙縣縣政委員Lisa Bartlett，河濱縣縣政委員Jeff Hewitt，前聖塔芭芭拉縣政委員Mike Stoker；以及前亞凱迪亞市長Peter Amundson、前蒙市市長凡堤（Benjamin Venti）等。

艾德勒感謝這些傑出領袖人物的支持和信任投票。他說，自己正在穩步建立勝選的勢頭，未來將與加州人民一起來拯救加州！