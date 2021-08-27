不信任賈斯康 洛縣26城市反賈

洛杉磯縣三分之一城市通過了對賈斯康不信任案。（罷免運動）

洛杉磯 縣棕櫚谷（Palmdale）市議會，在上周例會對洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascón）不信任決議案（no confidence resolution）進行表決，並以四比一高票通過。截至目前，洛縣已有26個城市議會通過類似對賈斯康的不信任案。

一個月前，市議會討論了賈斯康的司法改革政策對該市的影響，並要求工作人員呈交一個不信任決議案提供市議會審議。賈斯康自去年11月當選以來，立即啟動全面刑事司法改革，包括停止尋求更嚴厲的判決，取消對任何輕罪的現金保釋。

該市府法律顧問貝克（Christopher Beck）表示，賈斯康還指示地方檢察官 拒絕提出13種指控，包括非法侵入、無有效駕照 或吊銷駕照、擾亂治安、拒捕、刑事威脅、公眾場合醉酒鬧事、未成年人持有酒精、遊蕩、毒品和受管制的藥物等。賈斯康面臨著許多基層檢察官的罷免動員和公開反對。

棕櫚谷市議會的決議案，引用了賈斯康關於拒絕某些類型案件的立案、取消現金保釋和結束對某些犯罪增加量刑的政策，作為不信任投票的理由。市議員洛亞（Richard Loa）認為，地方檢察官不起訴這些罪行是一種失職。

該決議案指出，賈斯康的指令在某些情況下違反加州法律，破壞了旨在保護公眾，包括棕櫚谷市民的各種刑法和處罰的威懾效果。

唯一投下反對票的市議員卡里略（Juan Carrillo）認為，賈斯康的改革政策旨在為司法系統帶來更大平等。他引用一項研究表明，不起訴低級犯罪會減少重複犯罪。他認為，市議會的決議是一項政治聲明，可能會在賈斯康尋求連任時被用來對付他。

但洛亞反駁稱，通過不提出指控，賈斯康就阻止了犯罪者從司法系統內獲得相應的處理和幫助。如果他們沒有被提起訴訟，那麼這些服務就無法使用。

市長霍夫鮑爾（Steve Hofbauer）說，這個問題是關於公共安全是否得到保障。該城市的企業主們對自己無法追索針對他們的犯罪感到沮喪，因為犯罪分子知道不會受到指控，「這個人是我們的首席執法官，但他沒有執法」。

市長和市議員Austin Bishop皆表示，司法需要改革，但不是賈斯康這樣的做法。「體制需要改革嗎？ 絕對的。但你不能把嬰兒和洗澡水一起倒掉。」