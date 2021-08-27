殺人案上訴遭駁回 加州反對判死刑踼到鐵板

加州最高法院大法官劉弘威（Goodwin Liu）撰寫判決書，確認了死刑判決。(加州最高法院網站)

囚犯Donte Lamont McDaniel在2004年殺害兩人後被判死刑，律師不服上訴到加州 最高法院。不過最高法院26日認定，辯護律師訴求的證據力不足，駁回上訴並維持死刑判決。

辯方認為，在可以判處Donte Lamont McDaniel終身監禁且不得假釋的情況下，陪審團裁定死刑不合聯邦憲法規定，而且允許這種作法的加州法令也有違憲之虞。特別的是，加州州長紐森 還為此案背書，希望藉此削弱加州死刑判決的合法性，讓許多死囚獲得生機。

不過，最高法院大法官 劉弘威（Goodwin Liu）撰寫的判決書，卻透露出玄機。他在書狀中表示，此案被告律師所提的證據難以說服法庭，而且陪審團作何裁定，亦屬其權限。但是由紐森提出的異議，即判決不利特定族裔，判決書並未否定可能性，不過紐森的陳述亦未述明全貌。

在協同意見書中，劉弘威表明，聯邦最高法院的前例，確實讓加州在面臨未來類似案件時可以再做考慮，其他州也因為最高院大法官對憲法第六修正案的衍伸裁定，而對死刑做出調整。劉弘威說，雖然本案的裁定並未討論相關問題，但再碰到其他案件時，本席認為第六修正案的施行方式，應該會獲得進一步申論。

值此之時，加州最高法院的組成也在轉變。前任州長布朗，與紐森提名的法官，在七席中占了五席，而布朗與紐森都反對死刑，因此法學專家認為，對加州死刑的挑戰或許未來更有可能成功。而且本次紐森的抗告並未主張廢止死刑，僅對裁決是否不利黑人或拉美裔做出質疑，但劉弘威的協同意見書卻顯露反對死刑者未來的契機。