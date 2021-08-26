我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國漂亮直播主「突慘叫」消失螢幕…警：車輾壓亡

南達科他「摩托車節」慘況重演 主辦郡確診增1550%

學校防疫力度不夠 亞市華人家長抗議

記者張宏／亞凱迪亞報導
亞凱迪亞（Arcadia )數十名華人家長24日晚聚集在亞市學區教委會的例會上，向學區抗議學校防疫力度不夠。（讀者提供）
亞凱迪亞（Arcadia )數十名華人家長24日晚聚集在亞市學區教委會的例會上，向學區抗議學校防疫力度不夠。（讀者提供）

亞凱迪亞學區（Arcadia )數十名華人家長24日晚聚集在亞市學區教委會的例會上，向學區抗議學校防疫力度不夠，教委會聆聽了家長意見。家長表示，會和學區跟進後續的進展。

亞凱迪亞（Arcadia )華人家長24日晚聚集在亞市學區教委會的例會上，向學區...
亞凱迪亞（Arcadia )華人家長24日晚聚集在亞市學區教委會的例會上，向學區抗議學校防疫力度不夠。（讀者提供）

不少華人家長和學生在例會上發表意見。一名華人家長表示，學區這個學期不再有同步網課可選。孩子如不去學校，只能選擇Rancho Learning Center的「獨立學習項目」（Independent Study Program）。該項目只提供課件，老師回答問題，但不上課。對低年級小孩來說，他們很難自己提問題。由於該項目五個年級才配一個老師，對一些孩子來說，學業上舉步維艱。

相比之下，周邊學區如阿罕布拉、哈仙達岡等學區都有和以前一樣的網路課程，而亞市學區對在家讀書的學生只提供最基本的幫助，希望學區加強「獨立學習項目」，每個年級由一位老師負責，增加在線教學。

亞凱迪亞（Arcadia )華人家長24日晚聚集在亞市學區教委會的例會上，抗議學...
亞凱迪亞（Arcadia )華人家長24日晚聚集在亞市學區教委會的例會上，抗議學區防疫力度不夠。（讀者提供）

也有家長對學區的防疫措施表示不滿，在Delta變種病毒肆虐的當下，擁擠的教室環境難以保證安全的社交距離，午餐時間的雜亂無序更是病毒社區傳播的最大隱患。華人家長能做的只有反復叮嚀孩子們戴好口罩、常洗手消毒，期盼孩子的學校不要有新增病例。

有七名家長代表就學區開學以來的種種問題，撰寫了請願書，主要訴求包括教職員工和學生實施定期新冠檢測、加強校園清潔消毒，尤其是餐桌和廁所等公共區域、領取免費午餐時不要輸入學號，避免病毒傳播和縮短排隊時間。小學午餐時間按年級把時間錯開，座位拉開社交距離，不混班坐。小學休息（recess）按年級時間錯開，遊樂場（playground）劃分區域，不混班。小學教室不共享桌椅，拉開距離，可考慮使用隔板。學區提供網課或是教學錄影給中學和高中被隔離的學生。

亞凱迪亞（Arcadia )華人家長24日晚聚集在亞市學區教委會的例會上，抗議學...
亞凱迪亞（Arcadia )華人家長24日晚聚集在亞市學區教委會的例會上，抗議學區防疫力度不夠。（讀者提供）

這些家長已和學區教育委員會和學監數次會談，這次又來到例會上發言表達訴求。一些家長認為，學區教委會的部分教委和學區總監態度消極，他們認為學區目前的防疫措施和學業支持很完善，不需要做改進。但家長們認為亞市新增案例少，是該市本來確診就較少，家長也很小心，並不是學校做的好。學區目前對師生的新冠檢測方案是有意願的領試劑盒回家自行檢測，這樣的措施對疫情的防控形同虛設。

周邊學區如聖瑪利諾學區早在開學伊始，就開展家長授權下的大規模篩查。洛杉磯聯合學區也在幾週內完成超過45萬的師生全員檢測，只有在學生進入校園之前，把陽性病例篩查出來，最大限度地保證校園安全。

學區教委會當天聆聽這些家長的意見，對後續發展家長們表示會持續跟進，且還會聯合其他族裔的家長。

現場不少華人家長和學生發表意見。（讀者提供）
現場不少華人家長和學生發表意見。（讀者提供）

學區 檢測 華人

上一則

因疫情患種族創傷 59%亞裔認為美國更危險

下一則

僑委會委員長童振源 30日抵洛拜會僑社

延伸閱讀

洛杉磯學區組建疫苗團隊 進校為12歲以上師生接種

洛杉磯學區組建疫苗團隊 進校為12歲以上師生接種
疫情衝擊校園 全美逾80學區喊停全面到校

疫情衝擊校園 全美逾80學區喊停全面到校
黑白集／防疫炒作仇中 誰捅非洲豬瘟破口？

黑白集／防疫炒作仇中 誰捅非洲豬瘟破口？
LAUSD開學1周 6500名學生因疫缺課

LAUSD開學1周 6500名學生因疫缺課
新州缺校車司機 學區調整上學、放學時間

新州缺校車司機 學區調整上學、放學時間
LAUSD開學一周 6500學生因確診或接觸患者缺課至少一天

LAUSD開學一周 6500學生因確診或接觸患者缺課至少一天

熱門新聞

遇FBI登門，最好保持沉默。（Pexels）

華人突遇FBI造訪 律師說千萬「別這麼做」

2021-08-20 20:38
白手起家、辛勤耕耘40年的企業家陳德表示，此次上訴失敗，深感失望，但能夠在疫情中健康平安，已是最大的補償和寬慰。 記者楊青／攝影

是拉差辣醬「斷糧」官司敗訴 損失近3千萬

2021-08-20 21:14
一口福餃子館主打的幾款中式點心。（讀者提供）

洛杉磯一口福餃子館華人兄妹認罪 補稅200萬判刑數年

2021-08-21 14:52
圖為死者一家三人。（FOX News）

一家三口包括亞裔妻子在中加州國家公園死亡 死因不明

2021-08-18 20:21
飛機內基本滿員。（記者張宏／攝影）

後疫情時代旅行飛機滿員 華女因座位被換淚灑機艙

2021-08-24 21:21
華男盜取大量蘋果帳戶裸照視頻。（路透）

華男非法進蘋果雲端帳戶 盜取62萬張裸照 名人也遭殃

2021-08-23 19:50

超人氣

更多 >
8旬翁破金氏紀錄成全球最髒的人 67年不洗澡原因藏洋蔥

8旬翁破金氏紀錄成全球最髒的人 67年不洗澡原因藏洋蔥
吳亦凡事件後 當局開轟「飯圈」與「娘泡」

吳亦凡事件後 當局開轟「飯圈」與「娘泡」
中國搶先送200萬劑疫苗 越南：不會加入反中聯盟

中國搶先送200萬劑疫苗 越南：不會加入反中聯盟
1500美公民滯阿 布林肯：持續協助撤離但恐攻可能性大

1500美公民滯阿 布林肯：持續協助撤離但恐攻可能性大
美：武漢病毒所6億修空調？ 中批「不懂中文的鬧劇」

美：武漢病毒所6億修空調？ 中批「不懂中文的鬧劇」