學校防疫力度不夠 亞市華人家長抗議

亞凱迪亞（Arcadia )數十名華人家長24日晚聚集在亞市學區教委會的例會上，向學區抗議學校防疫力度不夠。（讀者提供）

亞凱迪亞學區 （Arcadia )數十名華人 家長24日晚聚集在亞市學區教委會的例會上，向學區抗議學校防疫力度不夠，教委會聆聽了家長意見。家長表示，會和學區跟進後續的進展。

亞凱迪亞（Arcadia )華人家長24日晚聚集在亞市學區教委會的例會上，向學區抗議學校防疫力度不夠。（讀者提供）

不少華人家長和學生在例會上發表意見。一名華人家長表示，學區這個學期不再有同步網課可選。孩子如不去學校，只能選擇Rancho Learning Center的「獨立學習項目」（Independent Study Program）。該項目只提供課件，老師回答問題，但不上課。對低年級小孩來說，他們很難自己提問題。由於該項目五個年級才配一個老師，對一些孩子來說，學業上舉步維艱。

相比之下，周邊學區如阿罕布拉、哈仙達岡等學區都有和以前一樣的網路課程，而亞市學區對在家讀書的學生只提供最基本的幫助，希望學區加強「獨立學習項目」，每個年級由一位老師負責，增加在線教學。

亞凱迪亞（Arcadia )華人家長24日晚聚集在亞市學區教委會的例會上，抗議學區防疫力度不夠。（讀者提供）

也有家長對學區的防疫措施表示不滿，在Delta變種病毒肆虐的當下，擁擠的教室環境難以保證安全的社交距離，午餐時間的雜亂無序更是病毒社區傳播的最大隱患。華人家長能做的只有反復叮嚀孩子們戴好口罩、常洗手消毒，期盼孩子的學校不要有新增病例。

有七名家長代表就學區開學以來的種種問題，撰寫了請願書，主要訴求包括教職員工和學生實施定期新冠檢測 、加強校園清潔消毒，尤其是餐桌和廁所等公共區域、領取免費午餐時不要輸入學號，避免病毒傳播和縮短排隊時間。小學午餐時間按年級把時間錯開，座位拉開社交距離，不混班坐。小學休息（recess）按年級時間錯開，遊樂場（playground）劃分區域，不混班。小學教室不共享桌椅，拉開距離，可考慮使用隔板。學區提供網課或是教學錄影給中學和高中被隔離的學生。

亞凱迪亞（Arcadia )華人家長24日晚聚集在亞市學區教委會的例會上，抗議學區防疫力度不夠。（讀者提供）

這些家長已和學區教育委員會和學監數次會談，這次又來到例會上發言表達訴求。一些家長認為，學區教委會的部分教委和學區總監態度消極，他們認為學區目前的防疫措施和學業支持很完善，不需要做改進。但家長們認為亞市新增案例少，是該市本來確診就較少，家長也很小心，並不是學校做的好。學區目前對師生的新冠檢測方案是有意願的領試劑盒回家自行檢測，這樣的措施對疫情的防控形同虛設。

周邊學區如聖瑪利諾學區早在開學伊始，就開展家長授權下的大規模篩查。洛杉磯聯合學區也在幾週內完成超過45萬的師生全員檢測，只有在學生進入校園之前，把陽性病例篩查出來，最大限度地保證校園安全。

學區教委會當天聆聽這些家長的意見，對後續發展家長們表示會持續跟進，且還會聯合其他族裔的家長。